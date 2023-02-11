Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
Украина. Премьер лига
11 февраля 2023, 19:54 | Обновлено 11 февраля 2023, 19:55
4447
11

Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро

Нигериец Чуквубуйкем Иквуэмеси может перебраться в Киев

11 февраля 2023, 19:54 | Обновлено 11 февраля 2023, 19:55
4447
11
Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро
SNPortal.si. Чуквубуйкем Иквуэмеси

«Динамо» проявляет интерес к 21-летнему нигерийскому центрфорварду словенского «Целе» Чуквубуйкему Иквуэмеси.

Молодой форвард хорошо проявил себя в первой части сезона, и теперь может покинуть словенский клуб, который уже подыскивает ему замену.

За Иквуэмеси «Динамо» предлагает 2,5 миллиона евро. Также интерес к форварду, чей рост составляет 195 сантиметров, проявляет загребское «Динамо», но именно украинский клуб находится в лучшем положении, так как готов заплатить за африканца больше денег.

В чемпионате Словении-2022/23 Иквуэмеси провел 16 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

По теме:
ФОТО. Фан с детства. Усик приехал на матч Динамо, получил футболку
ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал хавбека в Азербайджан за 100 тысяч евро
Динамо – Силекс – 4:0. Уничтожение от Караваева. Видео голов и обзор матча
Динамо Киев Целе Чуквубуйкем Иквуэмеси трансферы трансферы УПЛ
Источник SNPortal.si
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
Футбол | 11 февраля 2023, 08:10 21
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг
ВИДЕО. Это только разогрев. Михаил Мудрик в зале поднял штангу весом 140 кг

Вингер «Челси» готовится к ответственным матчам АПЛ

УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата
Футбол | 11 февраля 2023, 09:17 4
УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата
УПЛ обнародовала даты и время начала матчей 16-го тура чемпионата

Поединки запланированы на 3-6 марта

Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Теннис | 11.02.2023, 19:20
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
Стаховский рассказал, что разводится с женой-россиянкой
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Биатлон | 11.02.2023, 16:55
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный занял 5 место в спринте
Клубный чемпионат мира. Фламенго выиграл результативный матч за 3-е место
Футбол | 11.02.2023, 19:51
Клубный чемпионат мира. Фламенго выиграл результативный матч за 3-е место
Клубный чемпионат мира. Фламенго выиграл результативный матч за 3-е место
Комментарии 11
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Петя Рудик
Бляха, як його ім'я вимовити?)
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
Сан Саныч
Короче... буде Микола  ато у меня язык таких слов не выговаривает 
Ответить
+1
Evgeniy Zanregent
Мейсон Маунт нам поможет
Ответить
0
Gargantua
честно говоря вообще не впечатляет нарезка.
типичная башня.
вот нарезка Параскива произвела впечатление, но видать не судьба
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
inspekcha85
Начинается цирк с  конями...
Ответить
-1
Анатолій Чорнобук
Чуквубуйкема Іквуемесі - новий перл Ігорьоші Рахмільйовича
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
Одесский Мудрик. Экс-игрок сборной Украины восхищен игроком Черноморца
09.02.2023, 19:23 2
Футбол
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
Россия выпустила 71 ракету, 2 из них залетели на территорию Румынии
10.02.2023, 14:09 5
Война
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
Борьба за Евро продолжается. Женская сборная Украины обыграла Финляндию
09.02.2023, 20:48 7
Баскетбол
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
Признали свой косяк. В УЕФА лишили рашистов очков в таблице коэффициентов
09.02.2023, 17:23 24
Футбол
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
Доверия больше нет? Руководство Реала определилось с заменой Анчелотти
09.02.2023, 21:21 5
Футбол
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
ЧМ-2023 по биатлону. Херрманн-Вик выиграла спринт, Джима заняла 29 место
10.02.2023, 16:50 15
Биатлон
Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»
Артем БОНДАРЕНКО: «Мудрик в восторге от того, что получил в Лондоне»
10.02.2023, 02:32 4
Футбол
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
БОНДАРЕНКО: Сильные эмоции вызвал украинско-польский флаг. Чуть не заплакал
10.02.2023, 04:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности