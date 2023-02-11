Динамо предлагает за форварда Целе 2,5 миллиона евро

«Динамо» проявляет интерес к 21-летнему нигерийскому центрфорварду словенского «Целе» Чуквубуйкему Иквуэмеси.

Молодой форвард хорошо проявил себя в первой части сезона, и теперь может покинуть словенский клуб, который уже подыскивает ему замену.

За Иквуэмеси «Динамо» предлагает 2,5 миллиона евро. Также интерес к форварду, чей рост составляет 195 сантиметров, проявляет загребское «Динамо», но именно украинский клуб находится в лучшем положении, так как готов заплатить за африканца больше денег.

В чемпионате Словении-2022/23 Иквуэмеси провел 16 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.