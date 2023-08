Экс-партнер Малиновского близок к переходу в Рому

32-летний форвард «Аталанты» Дуван Сапата близок к переходу в римскую «Рому», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Переговоры в финальной стадии.

Сумма перехода пока не озвучивается, но портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость колумбийского нападающего в 8 миллионов евро. В январе 2020 года «бергамаски» приобрели форварда за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дуван сыграл 27 матчей за «Аталанту», забив 2 гола и отдав 5 ассистам. В общей сложности за итальянский клуб он провел 190 игр, в которых забил 81 гол. Сапата является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба.

AS Roma are close to completing Duván Zapata deal from Atalanta — permanent move being finalised, talks now at final stages 🟡🔴🇨🇴 #ASRoma



AS Roma plan would be to sign Marcos Leonardo for January and Duván now. pic.twitter.com/v2QwMHqMAG