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Италия
21 августа 2023, 17:46 | Обновлено 21 августа 2023, 17:47
151
0

Экс-партнер Малиновского близок к переходу в Рому

Римский клуб близок к подписанию Дувана Сапаты

21 августа 2023, 17:46 | Обновлено 21 августа 2023, 17:47
151
0
Экс-партнер Малиновского близок к переходу в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуван Сапата

32-летний форвард «Аталанты» Дуван Сапата близок к переходу в римскую «Рому», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Переговоры в финальной стадии.

Сумма перехода пока не озвучивается, но портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость колумбийского нападающего в 8 миллионов евро. В январе 2020 года «бергамаски» приобрели форварда за 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне Дуван сыграл 27 матчей за «Аталанту», забив 2 гола и отдав 5 ассистам. В общей сложности за итальянский клуб он провел 190 игр, в которых забил 81 гол. Сапата является вторым лучшим бомбардиром в истории клуба.

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Дуван Сапата Аталанта Рома Рим трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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