ОФИЦИЛЬНО. В команде Забарного будет играть американский хавбек

Американский хавбек Тайлер Адамс официально перешел из «Лидса» в «Борнмут».

24-летний опорный полузащитник подписал контракт на пять лет, до конца сезона 2027/28.

«Лидс» за этот трансфер получит он «Борнмут» сумму в размере 20 млн фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Тайлер Адамс провел за «Лидс» 24 игры в АПЛ, без забитых голов.

За «Борнмут» выступает украинский защитник Илья Забарный.

We're delighted to confirm the signing of @tyler_adams14 on a five-year deal 🤝