Клуб Забарного вскоре усилится американцем

Полузащитник «Лидса» Тайлер Адамс перейдет в «Борнмут», сообщает Фабрицио Романо. Инсайдер уже дал свое известное here we go.

Сумма, которую заплатят «вишни» за игрока сборной Соединенных Штатов Америки, пока неизвестна, но в его контракте с «Лидсом» была прописана клаусула на случай вылета клуба в Чемпионшип. Она составляет 20 миллионов фунтов стерлингов.

24-летний опорник был максимально близок к трансферу в «Челси», клуб уже активировал его отступные, но решил отказаться от американца после трансферов Мойсеса Кайседо и Ромео Лавии.

В прошлом сезоне на счету Тайлера 24 игры в АПЛ. Результативным действиям не отличался.