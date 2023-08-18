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Англия
18 августа 2023, 12:48 |
266
0

Клуб Забарного вскоре усилится американцем

«Борнмут» договорился о переходе Тайлера Адамса

18 августа 2023, 12:48 |
266
0
Клуб Забарного вскоре усилится американцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайлер Адамс

Полузащитник «Лидса» Тайлер Адамс перейдет в «Борнмут», сообщает Фабрицио Романо. Инсайдер уже дал свое известное here we go.

Сумма, которую заплатят «вишни» за игрока сборной Соединенных Штатов Америки, пока неизвестна, но в его контракте с «Лидсом» была прописана клаусула на случай вылета клуба в Чемпионшип. Она составляет 20 миллионов фунтов стерлингов.

24-летний опорник был максимально близок к трансферу в «Челси», клуб уже активировал его отступные, но решил отказаться от американца после трансферов Мойсеса Кайседо и Ромео Лавии.

В прошлом сезоне на счету Тайлера 24 игры в АПЛ. Результативным действиям не отличался.

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Тайлер Адамс Борнмут Лидс трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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