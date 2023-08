Клуб Забарного вскоре усилится американцем

Полузащитник «Лидса» Тайлер Адамс перейдет в «Борнмут», сообщает Фабрицио Романо. Инсайдер уже дал свое известное here we go.

Сумма, которую заплатят «вишни» за игрока сборной Соединенных Штатов Америки, пока неизвестна, но в его контракте с «Лидсом» была прописана клаусула на случай вылета клуба в Чемпионшип. Она составляет 20 миллионов фунтов стерлингов.

24-летний опорник был максимально близок к трансферу в «Челси», клуб уже активировал его отступные, но решил отказаться от американца после трансферов Мойсеса Кайседо и Ромео Лавии.

В прошлом сезоне на счету Тайлера 24 игры в АПЛ. Результативным действиям не отличался.

Tyler Adams to Bournemouth, here we go soon! Medical booked in London later today — after agreement reached with Leeds United 🚨🔴🍒 #AFCB



Deal to be finalised in the next 24h as Adams has accepted conditions of the agreement.



Contract signing scheduled after medical 🇺🇸 pic.twitter.com/Si7d4ZrRxL