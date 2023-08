Главный тренер Интера подтвердил интерес к еще одному игроку Баварии

На последней пресс-конференции главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подтвердил интерес к правому защитнику «Баварии» Бенжамену Павару.

Недавно миланский клуб уже подписал одного игрока из «Баварии» – возрастного вратаря Яна Зоммера.

Также тренер заявил, что кроме 27-летнего француза к клубу могут присоединиться и другие игроки.

Ранее Джанлука Ди Марцио сообщал, что «Интер» предложил «Баварии» 25 миллионов евро за Павара, но мюнхенцев не устраивает эта сумма.

Inter manager Inzaghi confirms: “Yes, Benjamin Pavard is part of our targets list — not the only player”. ⚫️🔵🇫🇷 pic.twitter.com/OLNqSA6Co9