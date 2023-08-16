ОФИЦИАЛЬНО. Деку – новый спортивный директор Барселоны
Он станет заменой Матеу Алемани
Легендарный экс-игрок «Барселоны» Деку возвращается в каталонский клуб в качестве нового спортивного директора. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года.
В этой должности он заменит Матеу Алемани, но не сразу. До 2 сентября португалец и испанец будут вместе работать на трансферном рынке, а затем Матеу окончательно покинет команду.
45-летний Деку в свое время отыграл 161 матч за «Барселону», забив 20 голов и отдав 45 ассистов. В составе каталонцев он выиграл вторую для себя Лигу чемпионов в сезоне 2005/06. В 2008 году он был продан в «Челси» за 10 миллионов евро.
🤝 Deco, new FC Barcelona sporting director— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 16, 2023
✍️ The first team player between 2004 and 2008 signs a contract as sporting director at the Club for the next three seasons
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