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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Деку – новый спортивный директор Барселоны
Испания
16 августа 2023, 16:06 |
710
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ОФИЦИАЛЬНО. Деку – новый спортивный директор Барселоны

Он станет заменой Матеу Алемани

16 августа 2023, 16:06 |
710
0
ОФИЦИАЛЬНО. Деку – новый спортивный директор Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Легендарный экс-игрок «Барселоны» Деку возвращается в каталонский клуб в качестве нового спортивного директора. Контракт с ним рассчитан до лета 2026 года.

В этой должности он заменит Матеу Алемани, но не сразу. До 2 сентября португалец и испанец будут вместе работать на трансферном рынке, а затем Матеу окончательно покинет команду.

45-летний Деку в свое время отыграл 161 матч за «Барселону», забив 20 голов и отдав 45 ассистов. В составе каталонцев он выиграл вторую для себя Лигу чемпионов в сезоне 2005/06. В 2008 году он был продан в «Челси» за 10 миллионов евро.

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Деку Матеу Алемани Барселона спортивный директор
Источник ФК Барселона
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