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Франция
14 августа 2023, 13:19 | Обновлено 14 августа 2023, 13:24
285
1

Деньги вместо амбиций: Аль-Хиляль в шаге от супертрансфера

Звезда уже проходит медосмотр

14 августа 2023, 13:19 | Обновлено 14 августа 2023, 13:24
285
1
Деньги вместо амбиций: Аль-Хиляль в шаге от супертрансфера
Transfermarkt. Неймар

Бразильская суперзвезда «Пари Сен-Жермен» Неймар прямо сейчас проходит медосмотр для трансфера в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает Дэвид Орнштейн. Контракт будет подписан на 2 года без возможности дальнейшего продления.

Различные источники дают некоторые детали трансфера. Фабрис Гокинс сообщает, что «ПСЖ» получит за 31-летнего бразильца 90 миллионов евро, а L'Equipe уверяет, что Неймар хочет провести в Аравии не больше 1-2 лет, чтобы вернуться в Европу перед Чемпионатом Мира 2026 года. Фабрицио Романо уже дал свое известное here we go!

Летом 2017 года парижский клуб подписал бразильского вингера за 222 миллиона евро, что до сих пор является мировым рекордом по стоимости перехода футболиста.

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Неймар ПСЖ Аль-Хиляль трансферы трансферы Лиги 1 Дэвид Орнштейн Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Cruyff
Його амбіції закрила тінь Мессі
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