Деньги вместо амбиций: Аль-Хиляль в шаге от супертрансфера

Бразильская суперзвезда «Пари Сен-Жермен» Неймар прямо сейчас проходит медосмотр для трансфера в саудовский «Аль-Хиляль», сообщает Дэвид Орнштейн. Контракт будет подписан на 2 года без возможности дальнейшего продления.

Различные источники дают некоторые детали трансфера. Фабрис Гокинс сообщает, что «ПСЖ» получит за 31-летнего бразильца 90 миллионов евро, а L'Equipe уверяет, что Неймар хочет провести в Аравии не больше 1-2 лет, чтобы вернуться в Европу перед Чемпионатом Мира 2026 года. Фабрицио Романо уже дал свое известное here we go!

Летом 2017 года парижский клуб подписал бразильского вингера за 222 миллиона евро, что до сих пор является мировым рекордом по стоимости перехода футболиста.

Neymar to Al Hilal, here we go! 🚨🔵🇸🇦



After new huge bid revealed two days ago, documents are now approved by all parties involved.



Ney will travel to Saudi this week.

Two year contract.

Number 🔟.



PSG set to receive bit less than €100m fee.



Medical to be completed today. pic.twitter.com/R6zR5glroe