По чем подписка? Динамо, Днепр-1, Заря могут присоединиться к телепулу

Клубы Динамо, Днепр-1, Заря могут присоединиться к телепулу, сообщает KDK. В сообщении источника говорится о новостях по поводу телетрансляций УПЛ:

11 клубов меняют платную модель. Когда клубы согласились пойти под крыло MEGOGO, планировалось, что осенью телепул будет продаваться по системе pay-tv – ОТТ-платформы заплатят клубам какие-то небольшие средства за неэксклюзивные телеправа и попытаются заработать на том, что благодаря трансляциям УПЛ больше людей оформят подписку на их платформу (или цена на подписку вырастет).

Но клубы хотят все-таки вернуться к первоначальной идее pay-per-view – когда за трансляции платит зритель напрямую. То есть, ОТТ-платформы не будут платить за телеправа, сделают отдельный от общей подписки на платформу раздел УПЛ, за который зрителю нужно будет доплачивать, и будут получать свой доход в виде комиссии (до 30%).

Такая же система планируется на ютубе – канал, на котором трансляции будут доступны по системе спонсорства. Учитывая, что это уже сделал Рух (только с бесплатным доступом), получим сразу два канала УПЛ-ТВ на ютубе.

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Сколько это будет стоить и принесет ли прибыль клубам. Вопрос цены подписки все еще обсуждается. Диапазон – 50–100 грн в месяц. В планах разные пакеты – месячная подписка, на сезон и на одну игру. 1–2 матча в туре будут транслироваться в открытом доступе, то есть бесплатно.

Но есть большие сомнения, что эта система принесет прибыль уже в этом сезоне. Клубы планируют привлечь 50 тысяч подписчиков. Даже если считать по 75 грн с каждого зрителя ежемесячно (что очень оптимистично), треть придется отдать ОТТ. Выходит примерно 24 млн грн дохода за сезон. Тогда как расходы на продакшн – почти вдвое больше, около 45 млн грн. Возможно, удастся покрыть дефицит благодаря рекламодателям, но это еще не факт.

Впрочем, система pay-tv тоже не гарантировала доходы, и она дает платформам возможность диктовать свои условия. Pay-per-view – более перспективная система для клубов. Грубо говоря, чем интереснее продукт они будут создавать на поле, тем больше будут зарабатывать в будущем.

Ходят слухи, что 3 клуба (Динамо, Днепр-1, Заря) рассматривают вариант присоединиться к телепулу уже в этом году. Есть подтверждение этой информации из нескольких источников. Страсти, вроде бы, утихли – и окружение Коломойского уже не подозревает, что это проект Шахтера. Если это произойдет, все расчеты по телепулу приобретут совершенно другие, куда более оптимистичные значения. Да и Руху с Минаем не будет смысла оставаться в стороне.