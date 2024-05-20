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Франция
20 мая 2024, 07:30 | Обновлено 20 мая 2024, 08:17
263
0

ВИДЕО. Последний тур Лиги 1. Лилль прошел в ЛЧ, дубль Ляказетта, победа ПСЖ

Смотрите видеообзор 34-го тура чемпионата Франции

20 мая 2024, 07:30 | Обновлено 20 мая 2024, 08:17
263
0
ВИДЕО. Последний тур Лиги 1. Лилль прошел в ЛЧ, дубль Ляказетта, победа ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился 34-й тур чемпионата Франции. Последние матчи сезона фактически ни на что не влияли.

Единственная интрига была в том, кто займет третье место. «Брест» на выезде не испытал проблем с «Тулузой», а вот «Лилль» дома упустил победу над «Ниццой» на 90+4 минуте. Это стоило «догам» третьего место и прямого выхода в Лигу чемпионов.

Потерял очки и «Ланс», чем воспользовался «Лион» и поднялся на шестое место, которое дает право играть в Лиге конференций.

Чемпионат Франции. 34-й тур. 19 мая.

Тулуза — Брест — 0:3
Голы: Камара (48), Амави (54), Лала (90)

Лорьян — Клермон — 5:0
Голы: Абергель (38), Бамба (42 пен.), Буанани (54), Диенг (63, 90)

Монако — Нант — 4:0
Голы: Бен Йеддер (6), Керер (10), Камара (24 пен), Бен Сегир (61)

Лилль — Ницца — 2:2
Голы: Харальдссон (55), Андре (74) — Лаборде (10), Лотомба (90+4)

Лион — Страсбур — 2:1
Голы: А. Лаказетт (39, 90+6 пен) — Диарра (63)

Реймс — Ренн — 2:1 (0:0)
Голы: Абдельхамид (49 пен.), Акиме (80) — Ридер (90+5)

Ланс — Монпелье — 2:2
Голы: Элье Вахи (4), Мачадо (45+2) — Мамма (58), Минкарелли (74)

Гавр— Марсель — 1:2
Голы: Байо (90+7 пен.) — Обамеянг (64), Мурильо (77)

Мец — ПСЖ — 0:2
Голы: Солер (7), Кан-ин Ли (12)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 ПСЖ 34 22 10 2 81 - 33 76
2 Монако 34 20 7 7 68 - 42 67
3 Брест 34 17 10 7 53 - 34 61
4 Лилль 34 16 11 7 52 - 34 59
5 Ницца 34 15 10 9 40 - 29 55
6 Лион 34 16 5 13 49 - 55 53
7 Ланс 34 14 9 11 45 - 37 51
8 Марсель 34 13 11 10 52 - 41 50
9 Реймс 34 13 8 13 42 - 47 47
10 Ренн 34 12 10 12 53 - 46 46
11 Тулуза 34 11 10 13 42 - 46 43
12 Монпелье 34 10 12 12 43 - 48 41
13 Страсбург 34 10 9 15 38 - 50 39
14 Нант 34 9 6 19 30 - 55 33
15 Гавр 34 7 11 16 34 - 45 32
16 Мец 34 8 5 21 35 - 58 29
17 Лорьян 34 7 8 19 43 - 66 29
18 Клермон 34 5 10 19 26 - 60 25
Полная таблица

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Лига 1 (Франция) ПСЖ Монако Брест (Франция) Лилль Ницца Лион Ланс Марсель Реймс Ренн Тулуза Монпелье Страсбург Нант Гавр Мец Лорьян Клермон чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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