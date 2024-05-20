ВИДЕО. Последний тур Лиги 1. Лилль прошел в ЛЧ, дубль Ляказетта, победа ПСЖ
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Завершился 34-й тур чемпионата Франции. Последние матчи сезона фактически ни на что не влияли.
Единственная интрига была в том, кто займет третье место. «Брест» на выезде не испытал проблем с «Тулузой», а вот «Лилль» дома упустил победу над «Ниццой» на 90+4 минуте. Это стоило «догам» третьего место и прямого выхода в Лигу чемпионов.
Потерял очки и «Ланс», чем воспользовался «Лион» и поднялся на шестое место, которое дает право играть в Лиге конференций.
Чемпионат Франции. 34-й тур. 19 мая.
Тулуза — Брест — 0:3
Голы: Камара (48), Амави (54), Лала (90)
Лорьян — Клермон — 5:0
Голы: Абергель (38), Бамба (42 пен.), Буанани (54), Диенг (63, 90)
Монако — Нант — 4:0
Голы: Бен Йеддер (6), Керер (10), Камара (24 пен), Бен Сегир (61)
Лилль — Ницца — 2:2
Голы: Харальдссон (55), Андре (74) — Лаборде (10), Лотомба (90+4)
Лион — Страсбур — 2:1
Голы: А. Лаказетт (39, 90+6 пен) — Диарра (63)
Реймс — Ренн — 2:1 (0:0)
Голы: Абдельхамид (49 пен.), Акиме (80) — Ридер (90+5)
Ланс — Монпелье — 2:2
Голы: Элье Вахи (4), Мачадо (45+2) — Мамма (58), Минкарелли (74)
Гавр— Марсель — 1:2
Голы: Байо (90+7 пен.) — Обамеянг (64), Мурильо (77)
Мец — ПСЖ — 0:2
Голы: Солер (7), Кан-ин Ли (12)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСЖ
|34
|22
|10
|2
|81 - 33
|76
|2
|Монако
|34
|20
|7
|7
|68 - 42
|67
|3
|Брест
|34
|17
|10
|7
|53 - 34
|61
|4
|Лилль
|34
|16
|11
|7
|52 - 34
|59
|5
|Ницца
|34
|15
|10
|9
|40 - 29
|55
|6
|Лион
|34
|16
|5
|13
|49 - 55
|53
|7
|Ланс
|34
|14
|9
|11
|45 - 37
|51
|8
|Марсель
|34
|13
|11
|10
|52 - 41
|50
|9
|Реймс
|34
|13
|8
|13
|42 - 47
|47
|10
|Ренн
|34
|12
|10
|12
|53 - 46
|46
|11
|Тулуза
|34
|11
|10
|13
|42 - 46
|43
|12
|Монпелье
|34
|10
|12
|12
|43 - 48
|41
|13
|Страсбург
|34
|10
|9
|15
|38 - 50
|39
|14
|Нант
|34
|9
|6
|19
|30 - 55
|33
|15
|Гавр
|34
|7
|11
|16
|34 - 45
|32
|16
|Мец
|34
|8
|5
|21
|35 - 58
|29
|17
|Лорьян
|34
|7
|8
|19
|43 - 66
|29
|18
|Клермон
|34
|5
|10
|19
|26 - 60
|25
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