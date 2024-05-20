ВИДЕО. Последний тур Лиги 1. Лилль прошел в ЛЧ, дубль Ляказетта, победа ПСЖ

Завершился 34-й тур чемпионата Франции. Последние матчи сезона фактически ни на что не влияли.

Единственная интрига была в том, кто займет третье место. «Брест» на выезде не испытал проблем с «Тулузой», а вот «Лилль» дома упустил победу над «Ниццой» на 90+4 минуте. Это стоило «догам» третьего место и прямого выхода в Лигу чемпионов.

Потерял очки и «Ланс», чем воспользовался «Лион» и поднялся на шестое место, которое дает право играть в Лиге конференций.

Чемпионат Франции. 34-й тур. 19 мая.

Тулуза — Брест — 0:3

Голы: Камара (48), Амави (54), Лала (90)

Лорьян — Клермон — 5:0

Голы: Абергель (38), Бамба (42 пен.), Буанани (54), Диенг (63, 90)

Монако — Нант — 4:0

Голы: Бен Йеддер (6), Керер (10), Камара (24 пен), Бен Сегир (61)

Лилль — Ницца — 2:2

Голы: Харальдссон (55), Андре (74) — Лаборде (10), Лотомба (90+4)

Лион — Страсбур — 2:1

Голы: А. Лаказетт (39, 90+6 пен) — Диарра (63)

Реймс — Ренн — 2:1 (0:0)

Голы: Абдельхамид (49 пен.), Акиме (80) — Ридер (90+5)

Ланс — Монпелье — 2:2

Голы: Элье Вахи (4), Мачадо (45+2) — Мамма (58), Минкарелли (74)

Гавр— Марсель — 1:2

Голы: Байо (90+7 пен.) — Обамеянг (64), Мурильо (77)

Мец — ПСЖ — 0:2

Голы: Солер (7), Кан-ин Ли (12)

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