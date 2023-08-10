УПЛ объявила о начале трансляции матчей за границей
Стоимость просмотра одного матча – 2 доллара/евро
УПЛ официально сообщила о том, что, начиная с 12 августа, матчи чемпионата Украины можно будет посмотреть и за границей (кроме россии и беларуси).
Трансляции будут доступны на видеосервисе MEGOGO по системе PPV (плата за просмотр каждого матча отдельного). Стоимость просмотра одного матча будет составлять 2 доллара/евро.
В ближайшее время аналогичный режим просмотра матчей УПЛ станет доступным и на YouTube. Также УПЛ обещает в ближайшее время предоставить возможность подписки за пределами Украины на весь пакет матчей команд, которые входят в телепул. Стоимость такого пакета пока что не называется.
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