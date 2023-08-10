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  4. УПЛ объявила о начале трансляции матчей за границей
Украина. Премьер лига
10 августа 2023, 19:39 |
1697
4

УПЛ объявила о начале трансляции матчей за границей

Стоимость просмотра одного матча – 2 доллара/евро

10 августа 2023, 19:39 |
1697
4
УПЛ объявила о начале трансляции матчей за границей
УПЛ

УПЛ официально сообщила о том, что, начиная с 12 августа, матчи чемпионата Украины можно будет посмотреть и за границей (кроме россии и беларуси).

Трансляции будут доступны на видеосервисе MEGOGO по системе PPV (плата за просмотр каждого матча отдельного). Стоимость просмотра одного матча будет составлять 2 доллара/евро.

В ближайшее время аналогичный режим просмотра матчей УПЛ станет доступным и на YouTube. Также УПЛ обещает в ближайшее время предоставить возможность подписки за пределами Украины на весь пакет матчей команд, которые входят в телепул. Стоимость такого пакета пока что не называется.

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Украинская Премьер-лига телепул MEGOGO YouTube телетрансляции
Источник УПЛ
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Комментарии 4
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Олександр
Сомневаюсь что ктото будет смотреть такое за 2 доллара .Я смотрел минут 20 какойто матч с зорей недавно так стошнило .Дали бы мне 2 бакса я бы отказался такое смотреть 
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+2
Умник
Начинать всегда сложно.
Удачи
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+1
Макс Максов
5 євро за місяць, ще б можна було зрозуміти... Але 2 євро за матч, то занадто! Хіба що Шахтар - Динамо, та і те в останній час не той градус...
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0
dudigo78
думаю якісь зіваки в перших турах за кордоном і попадуться, але надалі будуть вимагати, щоб їм платили за ці прегляди. не думаю, що умовний чемпіонат Мальти чи фарерських островів комусь десь цікавий. Те саме буде і з нашим. Аматорський футбол повинен бути безкоштовним.
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0
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