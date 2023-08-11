Германия11 августа 2023, 21:37 | Обновлено 11 августа 2023, 21:40
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Кастелло Лукеба перейдет из Лиона в РБ Лейпциг за €35 млн
20-летний француз присоединится к Красным быкам
11 августа 2023, 21:37 | Обновлено 11 августа 2023, 21:40
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20-летний французский защитник Кастелло Лукеба перейдёт из «Лиона» в «РБ Лейпциг», сообщает Фабрицио Романо.
Сделка между «Лионом» и быками уже завершена. Немецкая команда заплатит за трансфер француза 35 миллионов евро.
Кастелло в прошлом сезоне провёл 38 матчей за «Лион» и забил 4 гола.
Castello Lukeba ✖️ RB Leipzig, done and official on €35m deal. 🔴⚪️✨ pic.twitter.com/ae914rbUnq— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2023
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