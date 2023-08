Кастелло Лукеба перейдет из Лиона в РБ Лейпциг за €35 млн

20-летний французский защитник Кастелло Лукеба перейдёт из «Лиона» в «РБ Лейпциг», сообщает Фабрицио Романо.

Сделка между «Лионом» и быками уже завершена. Немецкая команда заплатит за трансфер француза 35 миллионов евро.

Кастелло в прошлом сезоне провёл 38 матчей за «Лион» и забил 4 гола.

Castello Lukeba ✖️ RB Leipzig, done and official on €35m deal. 🔴⚪️✨ pic.twitter.com/ae914rbUnq