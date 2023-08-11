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  4. Кастелло Лукеба перейдет из Лиона в РБ Лейпциг за €35 млн
Германия
11 августа 2023, 21:37 | Обновлено 11 августа 2023, 21:40
51
0

Кастелло Лукеба перейдет из Лиона в РБ Лейпциг за €35 млн

20-летний француз присоединится к Красным быкам

11 августа 2023, 21:37 | Обновлено 11 августа 2023, 21:40
51
0
Кастелло Лукеба перейдет из Лиона в РБ Лейпциг за €35 млн
Twitter. Кастелло Лукеба

20-летний французский защитник Кастелло Лукеба перейдёт из «Лиона» в «РБ Лейпциг», сообщает Фабрицио Романо.

Сделка между «Лионом» и быками уже завершена. Немецкая команда заплатит за трансфер француза 35 миллионов евро.

Кастелло в прошлом сезоне провёл 38 матчей за «Лион» и забил 4 гола.

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Кастелло Лукеба РБ Лейпциг Лион трансферы Лиги 1 трансферы Бундеслиги трансферы Фабрицио Романо
Источник Sport.ua
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