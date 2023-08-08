Романо: Давид Райя подпишет контракт с Арсеналом
Испанский вратарь идет на повышение
Испанский вратарь «Брентфорда» Давид Райя перейдет в «Арсенал». Клубы согласовали все детали, сейчас готовятся документы.
«Брентфорд» до последнего не хотел отпускать своего вратаря, но его контракт заканчивался в 2024 году, что заставило клуб срочно действовать, чтобы не потерять свой актив бесплатно.
За это лето слухи отправляли Давида в «Тоттенхэм» и «Баварию», но обоим клубам не удалось договориться с «Брентфордом».
Фабрицио Романо в своей новости не указывает детали трансфера, но раньше в СМИ появлялись сумма трансфера в районе 30 миллионов фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне 27-летний испанец выходил на поле в 39 матчах, 12 из которых отстоял на ноль.
BREAKING: Arsenal have reached an agreement to sign David Raya, here we go! Deal agreed with Brentford after personal terms last week 🚨🔴⚪️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023
Documents being prepared between the clubs, medical to be booked this week.
Raya only wanted #AFC move. pic.twitter.com/s3HOeogH3y
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