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Англия
08 августа 2023, 19:52 | Обновлено 08 августа 2023, 19:56
246
0

Романо: Давид Райя подпишет контракт с Арсеналом

Испанский вратарь идет на повышение

08 августа 2023, 19:52 | Обновлено 08 августа 2023, 19:56
246
0
Романо: Давид Райя подпишет контракт с Арсеналом
Sky Sports. Давид Райя

Испанский вратарь «Брентфорда» Давид Райя перейдет в «Арсенал». Клубы согласовали все детали, сейчас готовятся документы.

«Брентфорд» до последнего не хотел отпускать своего вратаря, но его контракт заканчивался в 2024 году, что заставило клуб срочно действовать, чтобы не потерять свой актив бесплатно.

За это лето слухи отправляли Давида в «Тоттенхэм» и «Баварию», но обоим клубам не удалось договориться с «Брентфордом».

Фабрицио Романо в своей новости не указывает детали трансфера, но раньше в СМИ появлялись сумма трансфера в районе 30 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне 27-летний испанец выходил на поле в 39 матчах, 12 из которых отстоял на ноль.

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Источник: Тете подпишет контракт с Галатасараем
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Давид Райя Арсенал Лондон Брентфорд трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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