Романо: Давид Райя подпишет контракт с Арсеналом

Испанский вратарь «Брентфорда» Давид Райя перейдет в «Арсенал». Клубы согласовали все детали, сейчас готовятся документы.

«Брентфорд» до последнего не хотел отпускать своего вратаря, но его контракт заканчивался в 2024 году, что заставило клуб срочно действовать, чтобы не потерять свой актив бесплатно.

За это лето слухи отправляли Давида в «Тоттенхэм» и «Баварию», но обоим клубам не удалось договориться с «Брентфордом».

Фабрицио Романо в своей новости не указывает детали трансфера, но раньше в СМИ появлялись сумма трансфера в районе 30 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне 27-летний испанец выходил на поле в 39 матчах, 12 из которых отстоял на ноль.

BREAKING: Arsenal have reached an agreement to sign David Raya, here we go! Deal agreed with Brentford after personal terms last week 🚨🔴⚪️



Documents being prepared between the clubs, medical to be booked this week.



Raya only wanted #AFC move. pic.twitter.com/s3HOeogH3y