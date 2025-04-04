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Англия
04 апреля 2025, 07:08 | Обновлено 04 апреля 2025, 07:30
91
0

Артета ищет земляков. Арсенал работает над трансфером вратаря Эспаньола

Хоан Гарсия может пойти на повышение

04 апреля 2025, 07:08 | Обновлено 04 апреля 2025, 07:30
91
0
Артета ищет земляков. Арсенал работает над трансфером вратаря Эспаньола
IMAGO. Хоан Гарсия

Лондонский «Арсенал» с приближением летнего трансферного окна возобновил свой интерес к вратарю «Эспаньола» Хоана Гарсии.

Представители английского коллектива работают над переходом футболиста, поскольку видят в 23-летнем спортсмене конкурента ключевому вратарю «канониров» Давиду Райи.

Единственной проблемой в переговорах – фактор цены Гарсии. «Арсенал» не хочет платить за вратаря сумму в размере 25 миллионов евро, поэтому клуб ждет завершения сезона. В случае вылета «Эспаньола» общая цена на Хоана будет ниже.

Кроме «Арсенала» за голкипером следует мадридский «Атлетико», который стремится побороться за довольно молодого исполнителя.

В этом сезоне Хоан сыграл 28 матчей за «попугаев», при этом только в четырех матчах вратарь отстоял на ноль.

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Андрей Витренко Источник: Football Espana
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