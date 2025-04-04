Артета ищет земляков. Арсенал работает над трансфером вратаря Эспаньола

Лондонский «Арсенал» с приближением летнего трансферного окна возобновил свой интерес к вратарю «Эспаньола» Хоана Гарсии.

Представители английского коллектива работают над переходом футболиста, поскольку видят в 23-летнем спортсмене конкурента ключевому вратарю «канониров» Давиду Райи.

Единственной проблемой в переговорах – фактор цены Гарсии. «Арсенал» не хочет платить за вратаря сумму в размере 25 миллионов евро, поэтому клуб ждет завершения сезона. В случае вылета «Эспаньола» общая цена на Хоана будет ниже.

Кроме «Арсенала» за голкипером следует мадридский «Атлетико», который стремится побороться за довольно молодого исполнителя.

В этом сезоне Хоан сыграл 28 матчей за «попугаев», при этом только в четырех матчах вратарь отстоял на ноль.