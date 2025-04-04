Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Англия
04 апреля 2025, 01:56 |
370
0

Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда

«Горожане» запланировали большую кадровую чистку

04 апреля 2025, 01:56 |
370
0
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

«Манчестер Сити» запланировал большую кадровую чистку на лето 2025 года.

По информации Fichajes, английский клуб летом покинут аж десять футболистов – это решение главного тренера Пепа Гвардиолы. Среди тех, кто должен покинуть клуб летом есть легенда «горожан» Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола попросил руководство «Манчестер Сити» о мегатрансфере. Пеп хочет, чтобы клуб выделил на трансфер хавбека «Байера» Флориана Вирца 150 миллионов евро.

По теме:
Британский журналист: «Забарный – уже один из лучших защитников АПЛ»
Энцо Фернандес установил интересное достижение в лондонском дерби
Анже ПОСТЕКОГЛУ: «Пропустили очень плохой гол. Это разочаровывает»
Илкай Гюндоган Джек Грилиш Пеп Гвардиола Кевин де Брюйне чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От Беллингема отказался один из лучших клубов мира
Футбол | 04 апреля 2025, 01:19 0
От Беллингема отказался один из лучших клубов мира
От Беллингема отказался один из лучших клубов мира

«Реал» больше не рассматривает трансфер англичанина

Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Футбол | 03 апреля 2025, 19:53 5
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер

Осталось согласовать с клубами

Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Футбол | 03.04.2025, 12:22
Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
Футбол | 03.04.2025, 14:36
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Футбол | 03.04.2025, 08:22
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
03.04.2025, 09:23 2
Бокс
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 7
Футбол
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
03.04.2025, 11:47 8
Футбол
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
Безумие в Кубке: Реал выдал матч на 8 голов с Сосьедадом и вышел в финал
02.04.2025, 01:11 62
Футбол
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
02.04.2025, 18:08 10
Футбол
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
02.04.2025, 08:27 24
Бокс
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 50
Футбол
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем