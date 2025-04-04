Англия04 апреля 2025, 01:56 |
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Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
«Горожане» запланировали большую кадровую чистку
04 апреля 2025, 01:56 |
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«Манчестер Сити» запланировал большую кадровую чистку на лето 2025 года.
По информации Fichajes, английский клуб летом покинут аж десять футболистов – это решение главного тренера Пепа Гвардиолы. Среди тех, кто должен покинуть клуб летом есть легенда «горожан» Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола попросил руководство «Манчестер Сити» о мегатрансфере. Пеп хочет, чтобы клуб выделил на трансфер хавбека «Байера» Флориана Вирца 150 миллионов евро.
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