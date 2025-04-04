Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда

«Манчестер Сити» запланировал большую кадровую чистку на лето 2025 года.

По информации Fichajes, английский клуб летом покинут аж десять футболистов – это решение главного тренера Пепа Гвардиолы. Среди тех, кто должен покинуть клуб летом есть легенда «горожан» Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган и Джек Грилиш.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола попросил руководство «Манчестер Сити» о мегатрансфере. Пеп хочет, чтобы клуб выделил на трансфер хавбека «Байера» Флориана Вирца 150 миллионов евро.