Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ротань мог возглавить Полесье. Назначение сорвалось из-за сборной Украины
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 08:36 |
396
0

Ротань мог возглавить Полесье. Назначение сорвалось из-за сборной Украины

«Волки» отказались от такой идеи из-за сборной (U-23), с которой Ротань уехал на Олимпиаду

04 апреля 2025, 08:36 |
396
0
Ротань мог возглавить Полесье. Назначение сорвалось из-за сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Украинский тренер Руслан Ротань мог возглавить житомирское Полесье перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил Виктор Вацко.

По информации источника, волки были заинтересованы в услугах молодого специалиста, но переговоры провалились из-за того, что специалист уехал со сборной Украины (U-23) на Олимпийские игры.

«Александрия», которую ныне возглавляет Ротань, после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 50 очков.«Полесье» находится на четвертой строчке турнирной таблицы с 37 баллами после 22 матчей.

Ранее сообщалось, что в услугах Руслана Ротаня заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.

По теме:
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в феврале и марте
Определен лучший игрок Шахтера в кубковом матче против Александрии
Легионер Полесья оценил поединок против Вереса в 1/4 финала Кубка Украины
Руслан Ротань Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Имад Ашур назначение тренера Геннадий Буткевич
Олег Вахоцкий Источник: Вацко Live
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Футбол | 04 апреля 2025, 02:35 6
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер

Осталось согласовать с клубами

Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Бокс | 03 апреля 2025, 09:23 2
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа
Джордан рассказал, в чем Усик никогда не сравнится с Джошуа

Журналист отметил умение Энтони продавать стадионы

ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
Футбол | 03.04.2025, 14:36
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Футбол | 04.04.2025, 07:55
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Футбол | 04.04.2025, 01:56
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
02.04.2025, 08:27 24
Бокс
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 7
Футбол
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
03.04.2025, 11:47 8
Футбол
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
04.04.2025, 07:34 1
Бокс
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
02.04.2025, 08:55 1
Бокс
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
Все решилось лишь на 110-й минуте. Шахтер обыграл Александрию в 1/4 финала
02.04.2025, 17:36 99
Футбол
Лучшая шутка дня. Папа Гуйе нашел новый футбольный клуб в Украине
Лучшая шутка дня. Папа Гуйе нашел новый футбольный клуб в Украине
02.04.2025, 11:07 4
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем