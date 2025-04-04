Ротань мог возглавить Полесье. Назначение сорвалось из-за сборной Украины

Украинский тренер Руслан Ротань мог возглавить житомирское Полесье перед стартом нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги. Об этом сообщил Виктор Вацко.

По информации источника, волки были заинтересованы в услугах молодого специалиста, но переговоры провалились из-за того, что специалист уехал со сборной Украины (U-23) на Олимпийские игры.

«Александрия», которую ныне возглавляет Ротань, после 22 туров занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 50 очков.«Полесье» находится на четвертой строчке турнирной таблицы с 37 баллами после 22 матчей.

Ранее сообщалось, что в услугах Руслана Ротаня заинтересованы клубы из Саудовской Аравии.