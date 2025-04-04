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Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 08:47 | Обновлено 04 апреля 2025, 09:22
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0

Определен лучший игрок Шахтера в кубковом матче против Александрии

Бразилец Кевин назван лучшим игроком встречи по версии болельщиков

04 апреля 2025, 08:47 | Обновлено 04 апреля 2025, 09:22
110
0
Определен лучший игрок Шахтера в кубковом матче против Александрии
ФК Шахтер. Кевин

У донецькому Шахтарі визначили кубкового героя.

Уболівальники визнали Кевіна найкращим гравцем команди в матчі 1/4 фіналу з Олександрією (1:0)

Бразильський півзахисник відзначився переможним голом у додатковий час гри Кубка України.

У півфіналі Кубка Шахтар зіграє проти Полісся, а Динамо – з Буковиною.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер Кевин (Шахтер) лучший игрок
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
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