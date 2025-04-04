Украина. Премьер лига04 апреля 2025, 08:47 | Обновлено 04 апреля 2025, 09:22
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Определен лучший игрок Шахтера в кубковом матче против Александрии
Бразилец Кевин назван лучшим игроком встречи по версии болельщиков
04 апреля 2025, 08:47 | Обновлено 04 апреля 2025, 09:22
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У донецькому Шахтарі визначили кубкового героя.
Уболівальники визнали Кевіна найкращим гравцем команди в матчі 1/4 фіналу з Олександрією (1:0)
Бразильський півзахисник відзначився переможним голом у додатковий час гри Кубка України.
У півфіналі Кубка Шахтар зіграє проти Полісся, а Динамо – з Буковиною.
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