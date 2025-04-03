Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка

После сегодняшней жеребьевки одну из полуфинальных пар Кубка Украины по футболу составили «Буковина» и «Динамо».

Согласно регламенту, черновицкая команда, которая ниже по рангу, автоматически стала хозяином противостояния.

Как стало известно Sport.ua, поскольку стадион в Черновцах не соответствует требованиям проведения кубкового полуфинала, руководству ФК «Буковина» в ближайшую неделю нужно определиться, где черновицкая команда сможет принять гранда украинского футбола.

По имеющейся информации, будут рассматриваться варианты проведения матча на одном из четырех спортивных сооружений: «Арена-Львов», стадион «Украина» во Львове, стадион «Авангард» в Ровно и тернопольский стадион имени Романа Шухевича.

Полуфинальные поединки «Буковина» – «Динамо» и «Полесье» – «Шахтер» состоятся 23 апреля.

Ранее мы сообщали, что защитник черновицкой «Буковины» Максим Лопыренок рассказал о победе над сумской «Викторией» (2:1) и сообщил о целях на этот сезон.