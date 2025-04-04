Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в феврале и марте

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.

Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 5 клубов – Динамо, Карпаты, Александрия, Верес, Ингулец.

Кандидатуры в номинации Лучший игрок февраля и марта:

Виталий Буяльский (Динамо Киев)

Владислав Ванат (Динамо Киев)

Бруниньо (Карпаты Львов)

Александр Филиппов (Александрия)

Претенденты на звание Лучший тренер февраля и марта:

Олег Шандрук (Верес Ровно)

Василий Кобин (Ингулец Петрово)

Владислав Лупашко (Карпаты Львов)

Руслан Ротань (Александрия)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 7 апреля 12:00.

Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в феврале и марте