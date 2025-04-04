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Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 09:12 | Обновлено 04 апреля 2025, 09:21
86
0

Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в феврале и марте

Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков

04 апреля 2025, 09:12 | Обновлено 04 апреля 2025, 09:21
86
0
Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в феврале и марте
Getty Images/Global Images Ukraine. Ванат и Буяльский

Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.

Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.

В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 5 клубов – Динамо, Карпаты, Александрия, Верес, Ингулец.

Кандидатуры в номинации Лучший игрок февраля и марта:

  • Виталий Буяльский (Динамо Киев)
  • Владислав Ванат (Динамо Киев)
  • Бруниньо (Карпаты Львов)
  • Александр Филиппов (Александрия)

Претенденты на звание Лучший тренер февраля и марта:

  • Олег Шандрук (Верес Ровно)
  • Василий Кобин (Ингулец Петрово)
  • Владислав Лупашко (Карпаты Львов)
  • Руслан Ротань (Александрия)

Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 7 апреля 12:00.

Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в феврале и марте

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер Виталий Буяльский Владислав Ванат Бруниньо Александр Филиппов Динамо Киев Карпаты Львов Александрия Верес Ровно Ингулец Олег Шандрук Василий Кобин Владислав Лупашко Руслан Ротань
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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