Названы претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в феврале и марте
Украинская Премьер-лига проводит голосование среди болельщиков
Украинская Премьер-лига проводит голосование по определению лучшего тренера и лучшего игрока месяца УПЛ.
Схема определения лауреатов: сначала были опрошены эксперты, определившие квартеты номинантов, а затем проводится голосование среди болельщиков.
В финальный раунд (топ-4 игроков и топ-4 тренеров) вышли представители 5 клубов – Динамо, Карпаты, Александрия, Верес, Ингулец.
Кандидатуры в номинации Лучший игрок февраля и марта:
- Виталий Буяльский (Динамо Киев)
- Владислав Ванат (Динамо Киев)
- Бруниньо (Карпаты Львов)
- Александр Филиппов (Александрия)
Претенденты на звание Лучший тренер февраля и марта:
- Олег Шандрук (Верес Ровно)
- Василий Кобин (Ингулец Петрово)
- Владислав Лупашко (Карпаты Львов)
- Руслан Ротань (Александрия)
Голосование среди болельщиков на официальных ресурсах УПЛ продлится до 7 апреля 12:00.
Претенденты на лучшего игрока и тренера УПЛ в феврале и марте
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