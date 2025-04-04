Мечта. Моуриньо может возглавить одну из лучших сборных мира
Португальский специалист может стать тренером сборной Бразилии
Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо может стать главным тренером сборной Бразилии, сообщает todofichajes.
По информации источника, несмотря на то, что в бразильской федерации футбола мечтают о том, что их национальную команду возглавит главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти. рассматриваются и другие варианты. Одним из таких является Жозе, имя которого все чаще звучит в контексте потенциального коуча сборной.
Учитывая то, что дела в «Фенербахче» у «особенного» идут не лучшим образом и он может покинуть клуб, это может открыть перед ним двери в сборную Бразилии.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола может возглавить большую команду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шахтер сыграет с Полесьем, а Динамо выпал соперник из Первой лиги
Легенда «Челси» – о Тьерри Анри