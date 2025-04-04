Мечта. Моуриньо может возглавить одну из лучших сборных мира

Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо может стать главным тренером сборной Бразилии, сообщает todofichajes.

По информации источника, несмотря на то, что в бразильской федерации футбола мечтают о том, что их национальную команду возглавит главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти. рассматриваются и другие варианты. Одним из таких является Жозе, имя которого все чаще звучит в контексте потенциального коуча сборной.

Учитывая то, что дела в «Фенербахче» у «особенного» идут не лучшим образом и он может покинуть клуб, это может открыть перед ним двери в сборную Бразилии.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола может возглавить большую команду.