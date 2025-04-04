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Бразилия
04 апреля 2025, 09:36 | Обновлено 04 апреля 2025, 09:41
1177
1

Мечта. Моуриньо может возглавить одну из лучших сборных мира

Португальский специалист может стать тренером сборной Бразилии

04 апреля 2025, 09:36 | Обновлено 04 апреля 2025, 09:41
1177
1
Мечта. Моуриньо может возглавить одну из лучших сборных мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо может стать главным тренером сборной Бразилии, сообщает todofichajes.

По информации источника, несмотря на то, что в бразильской федерации футбола мечтают о том, что их национальную команду возглавит главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти. рассматриваются и другие варианты. Одним из таких является Жозе, имя которого все чаще звучит в контексте потенциального коуча сборной.

Учитывая то, что дела в «Фенербахче» у «особенного» идут не лучшим образом и он может покинуть клуб, это может открыть перед ним двери в сборную Бразилии.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола может возглавить большую команду.

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Даниил Кирияка Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 1
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ivankondrat96
Моуріньо минулого року казав, що хотів би попрацювати зі збірною. Можливо, щось і вийде
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