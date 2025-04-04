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Премьер-лига
Ингулец
04.04.2025 15:30 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 08:20 |
58
0

Ингулец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 апреля в 15:30 состоится матч 23-го тура Чемпионата Украины

04 апреля 2025, 08:20 |
58
0
Ингулец – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь-Арена

В пятницу, 4 апреля, в 15:30 состоится матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Ингулец» и «Оболонь».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Александр Омельченко из Донецкой области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Александрия - Шахтер. Кубок Украины. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ингулец – Оболонь
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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