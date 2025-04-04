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  4. Георгий БУЩАН: «Разговор с Роналду? Попросил больше респекта, жду шампунь»
Саудовская Аравия
04 апреля 2025, 09:31 |
1585
1

Георгий БУЩАН: «Разговор с Роналду? Попросил больше респекта, жду шампунь»

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» раскрыл детали диалога со звездой «Аль-Насра»

04 апреля 2025, 09:31 |
1585
1
Георгий БУЩАН: «Разговор с Роналду? Попросил больше респекта, жду шампунь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан рассказал о коротком разговоре с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду во время матча против «Аль-Насра» (2:2):

«О чем разговаривали? Я его попросил немножко больше респекта ко мне, потому что был офсайд, он там начал себя проявлять, и люди на трибунах там: «Ааа». Попросил немножко респекта от него. Он только улыбнулся и пошел дальше себе.

После матча не разговаривали. Он мне забил, я жду шампунь какой-то, когда он 1000 голов забьет. Месси дарил бутылки с пивом, а я уже имею 2 гола от Криштиану. Поэтому я жду».

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Георгий Бущан Аль-Шабаб Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Циганик LIVE
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Saar
🤣🤣 "маю два голи від Роналду"..🤣🤣🤣
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