Георгий БУЩАН: «Разговор с Роналду? Попросил больше респекта, жду шампунь»
Украинский вратарь «Аль-Шабаба» раскрыл детали диалога со звездой «Аль-Насра»
Украинский вратарь саудовского «Аль-Шабаба» Георгий Бущан рассказал о коротком разговоре с легендарным португальским нападающим Криштиану Роналду во время матча против «Аль-Насра» (2:2):
«О чем разговаривали? Я его попросил немножко больше респекта ко мне, потому что был офсайд, он там начал себя проявлять, и люди на трибунах там: «Ааа». Попросил немножко респекта от него. Он только улыбнулся и пошел дальше себе.
После матча не разговаривали. Он мне забил, я жду шампунь какой-то, когда он 1000 голов забьет. Месси дарил бутылки с пивом, а я уже имею 2 гола от Криштиану. Поэтому я жду».
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