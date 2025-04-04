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Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 08:43 | Обновлено 04 апреля 2025, 08:44
101
0

Легионер Полесья оценил поединок против Вереса в 1/4 финала Кубка Украины

Факундо Батиста отметил сложность противостояния

04 апреля 2025, 08:43 | Обновлено 04 апреля 2025, 08:44
101
0
Легионер Полесья оценил поединок против Вереса в 1/4 финала Кубка Украины
ФК Полесье. Факундо Батиста

Легионер житомирского «Полесья» Факундо Батиста прокомментировал матч с «Вересом» в 1/4 финала Кубка Украины, в котором уругвайский футболист стал героем матча. Спортсмен в первом овертайме отличился забитым голом, принесшим житомирскому коллективу путевку в полуфинал турнира.

– Я двигался от ворот, но нашел момент, когда мяч отскочил ко мне и мне удалось забить гол нерабочей ногой.

– После забитого гола команде стало проще морально, боялись ли потерять это преимущество?

– Да, мы немного успокоились, но понимали, что это тяжелая игра, и она будет до финального свистка, но победа за нами.

– Что вам говорил тренер перед дополнительным временем?

– После перерыва тренер отметил концентрацию, чтобы мы играли до конца. Если бы эта победа не была одержана в дополнительное время, она была бы одержана в серии пенальти.

– Полуфинал хотелось бы сыграть в Житомире?

– Да, конечно, мы хотим сыграть на домашнем стадионе при наших болельщиках.

В следующем раунде Кубка Украины «Полесье» встретится с донецким «Шахтером».

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Кубок Украины по футболу Верес Ровно Полесье Житомир Верес - Полесье Факундо Батиста
Андрей Витренко Источник: ФК Полесье
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