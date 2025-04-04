16-летняя американская теннисистка еще не отдала соперницам ни одного сета

16-летняя американская теннисистка Джульета Пареха (WTA 550) стала главным сюрпризом грунтового турнира WTA 250 в Боготе, Колумбия.

Получив wild card на участие в раунде квалификации, юная американка уже дошла до четвертьфинала. Это достижение сделало ее самой молодой теннисисткой, вышедшей в эту стадию на турнирах WTA Tour с 2021 года.

В четырех сыгранных на турнире матчах Пареха не отдала соперницам ни одного сета. На пути к 1/4 финала Джульета переиграла: Керол Чжао (WTA 246) из Канады, Еву Веддер (WTA 270) из Нидерландов, сверстницу из Колумбии Марию Санчес (WTA 1259) и бельгийку Патрицию Марию Циг (WTA 243).

В четвертьфинале Джульета Пареха встретится с француженкой Леолией Жанжан (WTA 116). Это будет первый поединок между теннисистками.

На турнире определились все участницы четвертьфиналов.

WTA 250 Богота. Грунт. Пары 1/4 финала