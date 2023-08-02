Новый партнер для Зинченко. Арсенал подписывает голкипера
«Канониры» завершают трансфер Давида Райи
Голкипер «Брентфорда» Давид Райя близок к переходу в лондонский «Арсенал».
27-летний испанец уже согласовал с «канонирами» условия личного соглашения. Теперь клубы договариваются между собой о переходе Райи, трансферная стоимость которого оценивает в 30 млн евро
Райя защищает цвета «Брентфорда» с 2019 года, перейдя из «Блэкберна» за 3,35 млн евро. Контракт испанца с клубом рассчитан до лета 2024 года.
В предыдущем сезоне Райя провел в чемпионате Англии 38 матчей, пропустил 46 голов и 12 раз сыграл «на ноль».
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