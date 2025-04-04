Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор Дьокереш демонстрирует магию цифр
Португалия
04 апреля 2025, 09:22 | Обновлено 04 апреля 2025, 09:31
334
0

Виктор Дьокереш демонстрирует магию цифр

Шведский нападающий Спортинга забил свой очередной гол за клуб

04 апреля 2025, 09:22 | Обновлено 04 апреля 2025, 09:31
334
0
Виктор Дьокереш демонстрирует магию цифр
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

В полуфинальном матче Кубка Португалии лиссабонский «Спортинг» победил «Риу Аве» со счетом 2:0. Один из двух голов записал в свой актив Виктор Дёкереш.

26-летний шведский нападающий «Спортинга» продолжает показывать феноменальные бомбардирские показатели.

В 43-х матчах за клуб в этом сезоне во всех турнирах Дёкереш забил 43 гола! 30 голов Виктора пришлись на матчи чемпионата Португалии, 6 - Лиги Чемпионов, 4 раза швед забивал в Кубке Лиги Португалии и 3 раза – в Кубке Португалии.

Интересен тот факт, что в прошлом сезоне Виктор Дьокереш также забил 43 гола за «Спортинг» во всех турнирах!

2024/25: 43 гола в 43 матчах
2023/24: 43 гола в 50 матчах

По теме:
Спортинг – Рио Аве – 2:0. Полдела сделано. Видео голов и обзор матча
Футболист, который был «лучше Роналду», рассказал почему у него не вышло
Очередной гол Дьекерша. Спортинг дома разобрался с Риу Аве в рамках Кубка
Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Склоним головы. Многодетный отец, фанат и хроникер Карпат
Война | 04 апреля 2025, 09:00 3
Склоним головы. Многодетный отец, фанат и хроникер Карпат
Склоним головы. Многодетный отец, фанат и хроникер Карпат

Два года назад под Марьинкой погиб отец троих детей Тарас Чучман

Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Бокс | 04 апреля 2025, 08:24 0
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг

Украинский боксер платил конголезцу 25 тысяч фунтов стерлингов

«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
Футбол | 04.04.2025, 10:11
«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Футбол | 03.04.2025, 12:22
Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Яремчуку пора возвращаться в Украину. Шахтер – оптимальный вариант
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Футбол | 03.04.2025, 17:08
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Буковина выбирает арену для домашней игры против Динамо в полуфинале кубка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
03.04.2025, 08:22 13
Футбол
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
Непобежденный британец возглавил рейтинг WBA в супертяжелом весе
02.04.2025, 11:15
Бокс
Брат погиб на войне. У сборной Украины – потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины – потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 1
Футбол
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
04.04.2025, 07:34 1
Бокс
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
02.04.2025, 09:42
Футбол
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 8
Футбол
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
Непобежденный супертяж уверен, что Кличко заберет один из титулов Усика
02.04.2025, 09:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем