Виктор Дьокереш демонстрирует магию цифр
Шведский нападающий Спортинга забил свой очередной гол за клуб
В полуфинальном матче Кубка Португалии лиссабонский «Спортинг» победил «Риу Аве» со счетом 2:0. Один из двух голов записал в свой актив Виктор Дёкереш.
26-летний шведский нападающий «Спортинга» продолжает показывать феноменальные бомбардирские показатели.
В 43-х матчах за клуб в этом сезоне во всех турнирах Дёкереш забил 43 гола! 30 голов Виктора пришлись на матчи чемпионата Португалии, 6 - Лиги Чемпионов, 4 раза швед забивал в Кубке Лиги Португалии и 3 раза – в Кубке Португалии.
Интересен тот факт, что в прошлом сезоне Виктор Дьокереш также забил 43 гола за «Спортинг» во всех турнирах!
2024/25: 43 гола в 43 матчах
2023/24: 43 гола в 50 матчах
🚨 Viktor Gyokeres 🇸🇪 BUTEUR et PASSEUR DESICIF avec le Sporting 🥵💚!— Actu.Foot 🕊️ (@football_actufr) April 3, 2025
Ses statistiques cette saison :
🏟️ 43 matches TCC
⚽️ 43 buts
🎯 11 passes décisives pic.twitter.com/FJw1iCKE1k
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