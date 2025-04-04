Виктор Дьокереш демонстрирует магию цифр

В полуфинальном матче Кубка Португалии лиссабонский «Спортинг» победил «Риу Аве» со счетом 2:0. Один из двух голов записал в свой актив Виктор Дёкереш.

26-летний шведский нападающий «Спортинга» продолжает показывать феноменальные бомбардирские показатели.

В 43-х матчах за клуб в этом сезоне во всех турнирах Дёкереш забил 43 гола! 30 голов Виктора пришлись на матчи чемпионата Португалии, 6 - Лиги Чемпионов, 4 раза швед забивал в Кубке Лиги Португалии и 3 раза – в Кубке Португалии.

Интересен тот факт, что в прошлом сезоне Виктор Дьокереш также забил 43 гола за «Спортинг» во всех турнирах!

2024/25: 43 гола в 43 матчах

2023/24: 43 гола в 50 матчах