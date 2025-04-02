Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
Лига наций
02 апреля 2025, 14:29 |
860
1

Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций

Любовь Шматко не сыграет против Чехии в первом матче

02 апреля 2025, 14:29 |
860
1
Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций
УАФ. Любовь Шматко

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко рассказал, что защитница команды Любовь Шматко не сможет сыграть в первом матче против Чехии в Лиге наций:

«Есть горе в семье Любови Шматко. Погиб на войне ее брат, защищающий страну, поэтому она из Турции поехала в Украину. Хочет побыть с семьей. Мы ее поддерживаем и ждем в сборной, потому что и она нужна команде. Поэтому в первой игре ее не будет, но на вторую, надеюсь, она подойдет. Она сильная, справится. Соболезнования ей и ее семье, поддерживаем ее и надеемся, что все будет хорошо».

Женская сборная Украины в апреле сыграет 2 матча против Чехии – 4 апреля в 19:00 в Польше и 8 апреля в 18:30 в Чехии.

По теме:
Уничтожение окупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Склоним головы. Кривбасс в сердце, работа в шахте и смерть в Бахмуте
Экс-игрок Динамо поддерживает возвращение рф в большой футбол
российско-украинская война Владимир Пятенко женская сборная Украины по футболу женская сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Чехия - Украина Лига наций по футболу среди женщин
Дмитрий Вус Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 02 апреля 2025, 11:30 16
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Украины
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Кубка Украины

Киевляне второй раз за несколько дней приедут играть на «Арену Львов» против того же оппонента

«В обороне бардак». Реакция болельщиков на игру Лунина в Кубке Испании
Футбол | 02 апреля 2025, 13:44 0
«В обороне бардак». Реакция болельщиков на игру Лунина в Кубке Испании
«В обороне бардак». Реакция болельщиков на игру Лунина в Кубке Испании

В матче 1/2 финала Кубка Испании голкипер «Реала» Андрей Лунин пропустил четыре мяча

Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Бокс | 02.04.2025, 08:27
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
МАНЧИНИ: «Боюсь Довбика. Это шкаф, от которого отлетаешь на 4 метра»
Футбол | 01.04.2025, 14:35
МАНЧИНИ: «Боюсь Довбика. Это шкаф, от которого отлетаешь на 4 метра»
МАНЧИНИ: «Боюсь Довбика. Это шкаф, от которого отлетаешь на 4 метра»
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Футбол | 02.04.2025, 09:42
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Анчелотти объяснил, почему Лунин пропустил четыре гола в Кубке Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
cаша зардунов
Спiвчуття i скорбота.
Слава Украiнi!!!
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
Гаэль МОНФИС: «Если бы не Свитолина, я бы уже завершил карьеру»
31.03.2025, 21:23 7
Теннис
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
31.03.2025, 13:52 10
Бокс
Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»
Александр АЛИЕВ: «В профессиональном футболе за такое по лицу бьют»
01.04.2025, 13:01 2
Футбол
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
31.03.2025, 10:20 4
Футбол
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
31.03.2025, 20:02
Футбол
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
01.04.2025, 00:30 7
Футбол
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
01.04.2025, 18:55 6
Футбол
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем