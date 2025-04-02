Брат погиб на войне. У сборной Украины потеря перед игрой Лиги наций

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины по футболу Владимир Пятенко рассказал, что защитница команды Любовь Шматко не сможет сыграть в первом матче против Чехии в Лиге наций:

«Есть горе в семье Любови Шматко. Погиб на войне ее брат, защищающий страну, поэтому она из Турции поехала в Украину. Хочет побыть с семьей. Мы ее поддерживаем и ждем в сборной, потому что и она нужна команде. Поэтому в первой игре ее не будет, но на вторую, надеюсь, она подойдет. Она сильная, справится. Соболезнования ей и ее семье, поддерживаем ее и надеемся, что все будет хорошо».

Женская сборная Украины в апреле сыграет 2 матча против Чехии – 4 апреля в 19:00 в Польше и 8 апреля в 18:30 в Чехии.