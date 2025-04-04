ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги оформил переход двух бывших игроков УПЛ

Участник Первой лиги Украины «Подолье» Хмельницкий официально представил новых игроков команды. К коллективу присоединились бывшие футболисты из УПЛ Валерий Юрчук и Ярослав Квасов.

Оба спортсмена уже подписали контракты с клубом, однако пресс-служба команды не разглашает информацию о деталях договора. Только известно, что Квасов будет выступать под седьмым номером.

Последним коллективом Валерия стал «Днепр-1», за который вратарь отыграл всего 65 матчей. Также находился голкипер в «Металлурге» Запорожья, «Львове», «Вересе», «Динамо» Хмельницком и «Нефтянике» Ахтырка.

В свою очередь Квасов в последний раз представлял цвета «Ингульца», в котором провел целый сезон. В Украине Ярослав еще выступал за «Волынь», «Зарю» и «Кривбасс». А вот за пределами родной страны футболист успел побывать в грузинских клубах «Динамо» Батуми, «Колхети-1913» и «Телави». Даже был период в эстонском «Силламяэ».