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02 августа 2023, 13:50 |
862
1

ВИДЕО. Марсело нанес ужасающую травму сопернику и не смог сдержать слез

Легендарный экс-игрок «Реала» неумышленно сломал ногу другому футболисту

02 августа 2023, 13:50 |
862
1
ВИДЕО. Марсело нанес ужасающую травму сопернику и не смог сдержать слез
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный экс-защитник «Реала» Марсело, который сейчас выступает за родной «Флуминенсе», нанес тяжелую травму игроку «Аргентинос Хуниорс» в матче 1/8 финала Кубка Либертадорес.

Во время атаки 35-летний бразилец неумышленно наступил на ногу защитнику хозяев Лучиано Санчесу, следствием столкновения стал перелом ноги.

«Имеем перелом голени. Сложности ситуации добавляет то, что, скорее всего, это внутрисуставной перелом, ведь произошел он не по середине кости, а в колене, что делает сложным оперативное вмешательство и последующее восстановление.

Следует узнать не повредились ли вследствие этого перелома другие структуры внутри колена», – прокомментировал эпизод бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк.

Марсело за этот фол получил прямую красную карточку и покидал поле в слезах. В соцсетях бразилец уже извинился перед Санчезом.

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