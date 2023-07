Источник: Садио Мане переходит из Баварии в саудовский Аль-Наср

Форвард Садио Мане переходит из немецкой «Баварии» в саудовский клуб «Аль-Наср», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

После переговоров мюнхенский клуб принял устное предложение, и началось оформление документов. 31-летний футболист вскоре пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Ожидается, что «Бавария» получит за трансфер около 37 млн евро, а контракт игрока будет действовать три сезона, до 2026 года.

В прошлом сезоне Мане провел 38 матчей и забил 12 голов за «Баварию», если учитывать все турниры.

В команде Аль-Наср подбирается серьезная компания легионеров: к португальцу Криштиану Роналду присоединились хорват Марцело Брозович, ивуариец Секо Фофана и бразилец Алекс Теллес.

Главным тренером команды Аль-Наср в следующем сезоне будет работать «Луиш Каштру», экс-наставник «Шахтера».

Sadio Mané to Al Nassr, here we go! Deal in place between the two clubs, Bayern have accepted the verbal proposal after advanced talks yesterday 🟡🔵🇸🇦



Paperwork to be checked on player side and then medical will be booked, deal will be done.



