Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Садио Мане переходит из Баварии в саудовский Аль-Наср
Другие новости
28 июля 2023, 23:05 | Обновлено 28 июля 2023, 23:15
343
0

Источник: Садио Мане переходит из Баварии в саудовский Аль-Наср

После переговоров мюнхенский клуб принял устное предложение о трансфере

28 июля 2023, 23:05 | Обновлено 28 июля 2023, 23:15
343
0
Источник: Садио Мане переходит из Баварии в саудовский Аль-Наср
Twitter. Садио Мане

Форвард Садио Мане переходит из немецкой «Баварии» в саудовский клуб «Аль-Наср», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

После переговоров мюнхенский клуб принял устное предложение, и началось оформление документов. 31-летний футболист вскоре пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Ожидается, что «Бавария» получит за трансфер около 37 млн евро, а контракт игрока будет действовать три сезона, до 2026 года.

В прошлом сезоне Мане провел 38 матчей и забил 12 голов за «Баварию», если учитывать все турниры.

В команде Аль-Наср подбирается серьезная компания легионеров: к португальцу Криштиану Роналду присоединились хорват Марцело Брозович, ивуариец Секо Фофана и бразилец Алекс Теллес.

Главным тренером команды Аль-Наср в следующем сезоне будет работать «Луиш Каштру», экс-наставник «Шахтера».

По теме:
Эвертон может перехватить вингера Шахтера у Фенербахче
Форвард из Панамы отказался переходить в Черноморец. В чем причина?
Источник: Кривбасс подписал украинского полузащитника, покинувшего Ригу
Аль-Наср Эр-Рияд Садио Мане Бавария трансферы Бундеслиги трансферы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
Футбол | 27 июля 2023, 22:25 38
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы
Камбэк в Тыхы. Ворскла в компенсированное время вырвала победу у Дилы

Все голы команды забили во втором тайме

Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
Другие виды | 27 июля 2023, 23:26 30
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»
Ольга ХАРЛАН: «Дисквалификация меня убила. Я кричала от боли»

Украинская саблистка записала видеообращение в своем Instagram

В Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Гутцайта
Другие виды | 28.07.2023, 15:15
В Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Гутцайта
В Раде зарегистрирован проект постановления об отставке Гутцайта
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
Футбол | 28.07.2023, 21:15
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
ОФИЦИАЛЬНО. Итальянский Ювентус исключен из Лиги конференций
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Футбол | 28.07.2023, 12:25
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Защитники Шахтера и Динамо могут получить тюремный срок от 2 до 6 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
Ворскла – Дила – 2:1. Кане разбудил город Тыхы. Видео голов и обзор матча
27.07.2023, 23:05
Футбол
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
C участием Мудрика. Челси сыграл вничью с Ньюкаслом
27.07.2023, 05:22 2
Футбол
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
Нонсенс! Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию
27.07.2023, 14:52 77
Другие виды
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
Шакур СТИВЕНСОН: «Я просто смою Ломаченко с ринга»
27.07.2023, 16:20 3
Бокс
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
Лунин решил остаться в Реале. В мадридском клубе разочарованы
26.07.2023, 23:15 56
Футбол
Свитолина и Монфис официально получили wild card на турнир в Вашингтоне
Свитолина и Монфис официально получили wild card на турнир в Вашингтоне
26.07.2023, 19:59 10
Теннис
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
ВИДЕО. Два штрафных и пенальти. Безус совершил хет-трик в Лиге конференций
27.07.2023, 20:50 11
Футбол
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
Харлан победила россиянку Смирнову на ЧМ и не пожала ей руку
27.07.2023, 12:12 34
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем