Покинет Европу. Мане определился с новым клубом

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Садио Мане выразил готовность продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

В подписании 31-летнего сенегальца заинтересован клуб «Аль-Наср», цвета которого, как известно, защищает португалец Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «Бавария» повысила цену на Садио Мане из-за интереса из Саудовской Аравии.

Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом, перейдя за 27,5 млн фунтов из «Ливерпуля».