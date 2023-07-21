Германия21 июля 2023, 10:59 | Обновлено 21 июля 2023, 11:02
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Покинет Европу. Мане определился с новым клубом
Вингер «Баварии» сделал выбор
21 июля 2023, 10:59 | Обновлено 21 июля 2023, 11:02
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Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Садио Мане выразил готовность продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
В подписании 31-летнего сенегальца заинтересован клуб «Аль-Наср», цвета которого, как известно, защищает португалец Криштиану Роналду.
Ранее сообщалось, что «Бавария» повысила цену на Садио Мане из-за интереса из Саудовской Аравии.
Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом, перейдя за 27,5 млн фунтов из «Ливерпуля».
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