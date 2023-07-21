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Германия
21 июля 2023, 10:59 | Обновлено 21 июля 2023, 11:02
957
0

Покинет Европу. Мане определился с новым клубом

Вингер «Баварии» сделал выбор

21 июля 2023, 10:59 | Обновлено 21 июля 2023, 11:02
957
0
Покинет Европу. Мане определился с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Садио Мане выразил готовность продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

В подписании 31-летнего сенегальца заинтересован клуб «Аль-Наср», цвета которого, как известно, защищает португалец Криштиану Роналду.

Ранее сообщалось, что «Бавария» повысила цену на Садио Мане из-за интереса из Саудовской Аравии.

Мане присоединился к мюнхенскому клубу прошлым летом, перейдя за 27,5 млн фунтов из «Ливерпуля».

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Источник L'Equipe
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