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  4. Бавария повысила цену на Мане из-за интереса из Саудовской Аравии
Германия
18 июля 2023, 15:48 |
581
0

Бавария повысила цену на Мане из-за интереса из Саудовской Аравии

Чемпионы Германии хотят избавиться от игрока

18 июля 2023, 15:48 |
581
0
Бавария повысила цену на Мане из-за интереса из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

«Бавария» приняла решение поднять цену на своего вингера Садио Мане. Об этом сообщают английские СМИ.

Чемпионы Германии хотят избавиться от игрока нынешним летом. «Бавария» была готова отпустить Мане за 17 миллионов фунтов. Однако после того, как к 31-летнему сенегальцу появился интерес из Саудовской Аравии, цена была поднята до 27 миллионов фунтов.

Год назад «Бавария» заплатила «Ливерпулю» за Мане 27,5 миллионов фунтов. На счету вингера 12 голов и 6 ассистов в 38 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

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Источник Sky Sports
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