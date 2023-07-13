Поиграл всего год. Бавария объявила Мане, что не рассчитывает на него

По информации немецкой прессы, руководство «Баварии» объявило вингеру Садио Мане о том, что клуб больше не рассчитывает на футболиста и готов продать его.

При этом игрок перешел в мюнхенскую команду только год назад, однако запомнился в основном конфликтом с Лероем Сане после провала в Лиге чемпионов.

Мане в минувшем сезоне провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют в АПЛ, где вингер успешно играл за «Ливерпуль».