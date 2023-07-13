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Германия
13 июля 2023, 09:25 | Обновлено 13 июля 2023, 09:33
450
0

Поиграл всего год. Бавария объявила Мане, что не рассчитывает на него

Клуб ищет возможность продажи

13 июля 2023, 09:25 | Обновлено 13 июля 2023, 09:33
450
0
Поиграл всего год. Бавария объявила Мане, что не рассчитывает на него
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

По информации немецкой прессы, руководство «Баварии» объявило вингеру Садио Мане о том, что клуб больше не рассчитывает на футболиста и готов продать его.

При этом игрок перешел в мюнхенскую команду только год назад, однако запомнился в основном конфликтом с Лероем Сане после провала в Лиге чемпионов.

Мане в минувшем сезоне провел 38 матчей, забил 12 голов и сделал 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют в АПЛ, где вингер успешно играл за «Ливерпуль».

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Бавария Садио Мане трансферы Бундеслиги
Источник Kicker
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