Третья сеяная. С кем сыграет Стародубцева в финале 60-тысячника в США?

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) узнала соперницу в финале хардового турнира серии ITF W60 в Эвансвилле (США).

Украинка встретится с представительницей Индии Карман Каур Тханди (WTA 261), которая в полуфинальном поединке обыграла Маккартни Кесслер (США, WTA 504) в двух сетах за 1 час и 48 минут.

ITF W60 Эвансвилл. Хард. 1/2 финала

Карман Каур Тханди (Индия) [3] – Маккартни Кесслер (США) – 6:4, 7:5

Наивысшая позиция Карман Каур Тханди в рейтинге WTA – 196-я строчка. На ее счету 3 трофея на уровне ITF.

Юлия и Карман играли между собой в финале 60-тысячника в Самтере. Тогда победу со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4 одержала Юлия.

В полуфинале турнира в Эвансвилле Стародубцева обыграла первую сеяную Мэдисон Бренгл.