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  4. Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 2-й титул в году
ITF
18 июня 2023, 23:41 | Обновлено 18 июня 2023, 23:50
398
2

Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 2-й титул в году

В финале соревнований в Самтере украинка в трех сетах обыграла Карман Каур Тханди

18 июня 2023, 23:41 | Обновлено 18 июня 2023, 23:50
398
2
Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 2-й титул в году
Twitter. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 385) выиграла трофей на хардовом турнире серии ITF W60 в Самтере (США).

В финале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Индии Карман Каур Тханди (WTA 263) за 3 часа и 30 минут.

ITF W60 Самтер. Хард. Финал

Юлия Стародубцева (Украина) [8] – Карман Каур Тханди (Индия) [2] – 6:7 (5:7), 7:5, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

Юлия провела третий финал на уровне ITF. Все – в 2023 году. Для украинки это второй трофей в карьере. Ранее она стала чемпионкой на 25-тысячнике в Спринге.

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ITF Самтер Карман Каур Тханди Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Stanislav Matusevych
Менше, ніж за пів року, Юлі вдалося з нуля пробитися до топ-300. Захищати, зі зрозумілих причин, їй не потрібно жодних очок. Є шанс у перший же рік у Турі зіграти у квалі ЮСО, десь ще очок 80-100 потрібно набрати. Тим більше, грає поки вона тільки там же, де вчилася - у США. Насправді крутий результат, мої вітання!
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+8
Віталій Ткачук
Та справді. Станіслав нижче все вірно написав.
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0
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