Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 2-й титул в году

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 385) выиграла трофей на хардовом турнире серии ITF W60 в Самтере (США).

В финале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Индии Карман Каур Тханди (WTA 263) за 3 часа и 30 минут.

ITF W60 Самтер. Хард. Финал

Юлия Стародубцева (Украина) [8] – Карман Каур Тханди (Индия) [2] – 6:7 (5:7), 7:5, 6:4

Это была первая встреча теннисисток.

Юлия провела третий финал на уровне ITF. Все – в 2023 году. Для украинки это второй трофей в карьере. Ранее она стала чемпионкой на 25-тысячнике в Спринге.