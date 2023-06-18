Стародубцева – чемпионка 60-тысячника в США. Для Юлии это 2-й титул в году
В финале соревнований в Самтере украинка в трех сетах обыграла Карман Каур Тханди
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 385) выиграла трофей на хардовом турнире серии ITF W60 в Самтере (США).
В финале соревнований украинка в трех сетах обыграла представительницу Индии Карман Каур Тханди (WTA 263) за 3 часа и 30 минут.
ITF W60 Самтер. Хард. Финал
Юлия Стародубцева (Украина) [8] – Карман Каур Тханди (Индия) [2] – 6:7 (5:7), 7:5, 6:4
Это была первая встреча теннисисток.
Юлия провела третий финал на уровне ITF. Все – в 2023 году. Для украинки это второй трофей в карьере. Ранее она стала чемпионкой на 25-тысячнике в Спринге.
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