Стародубцева выиграла первый профессиональный турнир в карьере

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, у которой нет рейтинга WTA, выиграла турнир ITF W25 в Спринге (США).

В матче за титул 23-летняя украинка в трех сетах сломила сопротивление американки Марии Матеас (№430 WTA).

Спринг. Финал

Юлия Стародубцева (Украина) – Мария Матеас (США) – 6:3, 2:6, 6:2

До этого турнира Стародубцева лишь один раз дошла до четвертьфинала на турнирах ITF. В 2016 году это были соревнования в Кишиневе.

Юлия не выступала на профессиональном уровне с 2019 года, играя за университетскую команду в американской студенческой лиге.

Отметим, что на этом турнире Стародубцева играла и в парном финале, но там уступила.