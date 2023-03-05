Стародубцева выиграла первый профессиональный турнир в карьере
Юлия стала победительницей соревнований в США
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, у которой нет рейтинга WTA, выиграла турнир ITF W25 в Спринге (США).
В матче за титул 23-летняя украинка в трех сетах сломила сопротивление американки Марии Матеас (№430 WTA).
Спринг. Финал
Юлия Стародубцева (Украина) – Мария Матеас (США) – 6:3, 2:6, 6:2
До этого турнира Стародубцева лишь один раз дошла до четвертьфинала на турнирах ITF. В 2016 году это были соревнования в Кишиневе.
Юлия не выступала на профессиональном уровне с 2019 года, играя за университетскую команду в американской студенческой лиге.
Отметим, что на этом турнире Стародубцева играла и в парном финале, но там уступила.
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