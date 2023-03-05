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ITF
05 марта 2023, 22:27 | Обновлено 05 марта 2023, 22:28
1182
2

Стародубцева выиграла первый профессиональный турнир в карьере

Юлия стала победительницей соревнований в США

05 марта 2023, 22:27 | Обновлено 05 марта 2023, 22:28
1182
2
Стародубцева выиграла первый профессиональный турнир в карьере
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, у которой нет рейтинга WTA, выиграла турнир ITF W25 в Спринге (США).

В матче за титул 23-летняя украинка в трех сетах сломила сопротивление американки Марии Матеас (№430 WTA).

Спринг. Финал
Юлия Стародубцева (Украина) – Мария Матеас (США) – 6:3, 2:6, 6:2

До этого турнира Стародубцева лишь один раз дошла до четвертьфинала на турнирах ITF. В 2016 году это были соревнования в Кишиневе.

Юлия не выступала на профессиональном уровне с 2019 года, играя за университетскую команду в американской студенческой лиге.

Отметим, что на этом турнире Стародубцева играла и в парном финале, но там уступила.

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Юлия Стародубцева ITF Спринг Мария Матеас
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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sirjoga
Браво, фінал був чудовий.
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+7
Stanislav Matusevych
Дуже круто, насправді, на першому після довгої перерви турнірі одразу взяти титул. Юля йде шляхом Коллінз та Масарової, спочатку отримавши вищу освіту, а потім повертаючись до тенісу. Побачимо, що з цього вийде. 
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+4
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