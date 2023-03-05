ITF05 марта 2023, 11:22 |
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Стародубцева не смогла выиграть парный титул на турнире в США
Юлия сохраняет шансы стать чемпионкой в одиночном разряде
05 марта 2023, 11:22 |
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Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стала финалисткой парного турнира категории ITF W25 в США.
В финале соревнований 23-летняя украинка с Софией Джонсон из Великобритании проиграла американскому тандему Мария Матеас / Клерви Нгуну.
Спринг. Финал парного разряда
Юлия Стародубцева / София Джонсон – Мария Матеас / Клерви Нгуну – 4:6, 6:2, 4-10
Отметим, что Юлия также вышла и в финал одиночного разряда, который состоится позже.
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