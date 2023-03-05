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  4. Стародубцева не смогла выиграть парный титул на турнире в США
ITF
05 марта 2023, 11:22 |
245
0

Стародубцева не смогла выиграть парный титул на турнире в США

Юлия сохраняет шансы стать чемпионкой в одиночном разряде

05 марта 2023, 11:22 |
245
0
Стародубцева не смогла выиграть парный титул на турнире в США
БТУ. София Джонсон и Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стала финалисткой парного турнира категории ITF W25 в США.

В финале соревнований 23-летняя украинка с Софией Джонсон из Великобритании проиграла американскому тандему Мария Матеас / Клерви Нгуну.

Спринг. Финал парного разряда
Юлия Стародубцева / София Джонсон – Мария Матеас / Клерви Нгуну – 4:6, 6:2, 4-10

Отметим, что Юлия также вышла и в финал одиночного разряда, который состоится позже.

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Юлия Стародубцева ITF Спринг София Джонсон
Источник Sport.ua
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