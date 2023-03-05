Стародубцева не смогла выиграть парный титул на турнире в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стала финалисткой парного турнира категории ITF W25 в США.

В финале соревнований 23-летняя украинка с Софией Джонсон из Великобритании проиграла американскому тандему Мария Матеас / Клерви Нгуну.

Спринг. Финал парного разряда

Юлия Стародубцева / София Джонсон – Мария Матеас / Клерви Нгуну – 4:6, 6:2, 4-10

Отметим, что Юлия также вышла и в финал одиночного разряда, который состоится позже.