Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
ITF
04 марта 2023, 20:26 | Обновлено 04 марта 2023, 21:08
2028
0

Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре

Юлия Стародубцева близка к победе на турнире в Спринге

04 марта 2023, 20:26 | Обновлено 04 марта 2023, 21:08
2028
0
Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
Twitter. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, у которой нет рейтинга WTA, вышла в свой первый финал на профессиональном уровне.

В полуфинале хардовых соревнований серии ITF W25 в Спринге (США) украинка встретилась с россиянкой Марией Кононовой (WTA 1019). Поединок завершился после первых пяти геймов – Конова снялась с матча.

ITF W25 Спринг. Хард. Полуфинал

Юлия Стародубцева (Украина) – Мария Кононова – 4:1, RET., Кононова

Интересно, что до этого турнира, Стародубцева лишь один раз дошла до четвертьфинала на турнирах ITF. В 2016 году это были соревнования в Кишиневе.

Юлия не выступала на профессиональном уровне с 2019 года, играя за университетскую команду в американской студенческой лиге.

В финале турнира в Спринге украинка встретится с победительницей матча Лу Цзя-Цзин – Мария Матеас.

По теме:
Украинка впервые в карьере вышла в полуфинал профессионального турнира
Стародубцева впервые пробилась в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF
Украинка Стародубцева стартовала с победы на 25-тысячнике ITF
Юлия Стародубцева ITF Спринг
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Футбол | 04 марта 2023, 19:51 0
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?
Камбек Арсенала против Борнмута и топ-игра Зинченко. Какая оценка украинца?

Лондонцы вырвали победу у «черно-красных»

Динамо – Ингулец – 0:2. Киевляне провалили весенний старт. Обзор матча
Футбол | 04 марта 2023, 17:52 8
Динамо – Ингулец – 0:2. Киевляне провалили весенний старт. Обзор матча
Динамо – Ингулец – 0:2. Киевляне провалили весенний старт. Обзор матча

Команда Луческу проиграла и не сумела забить

Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Футбол | 04.03.2023, 19:01
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Снова невероятный камбэк. Арсенал Зинченко забил победный на 98-й минуте
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Футбол | 03.03.2023, 21:57
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Барселона заинтересована в трансфере игрока Шахтера
Состоялся финал крупного турнира в ОАЭ между теннисистами без флага
Теннис | 04.03.2023, 18:29
Состоялся финал крупного турнира в ОАЭ между теннисистами без флага
Состоялся финал крупного турнира в ОАЭ между теннисистами без флага
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
Пирс МОРГАН: «Зинченко – игрок сезона АПЛ вместе с Сака и Эдегором»
02.03.2023, 17:10 4
Футбол
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
03.03.2023, 04:20 13
Футбол
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
На войне против рашистов погиб победитель Кубка мира по кикбоксингу
03.03.2023, 05:23 2
Война
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
Сенсационный дебют Ковальца. Ингулец в Киеве обыграл Динамо
04.03.2023, 15:56 104
Футбол
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
Нове-Место-2023. Джима стала 11-й в спринте с личным рекордом сезона
03.03.2023, 18:24 1
Биатлон
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
03.03.2023, 07:00
Биатлон
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
КУЛИБАЛИ: «Мудрику нужен мяч, чтобы сделать разницу»
03.03.2023, 18:08 4
Футбол
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
02.03.2023, 16:27 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности