Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре
Юлия Стародубцева близка к победе на турнире в Спринге
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, у которой нет рейтинга WTA, вышла в свой первый финал на профессиональном уровне.
В полуфинале хардовых соревнований серии ITF W25 в Спринге (США) украинка встретилась с россиянкой Марией Кононовой (WTA 1019). Поединок завершился после первых пяти геймов – Конова снялась с матча.
ITF W25 Спринг. Хард. Полуфинал
Юлия Стародубцева (Украина) – Мария Кононова – 4:1, RET., Кононова
Интересно, что до этого турнира, Стародубцева лишь один раз дошла до четвертьфинала на турнирах ITF. В 2016 году это были соревнования в Кишиневе.
Юлия не выступала на профессиональном уровне с 2019 года, играя за университетскую команду в американской студенческой лиге.
В финале турнира в Спринге украинка встретится с победительницей матча Лу Цзя-Цзин – Мария Матеас.
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