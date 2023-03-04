Украинка в США на отказе прошла россиянку и вышла в первый финал в про-туре

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева, у которой нет рейтинга WTA, вышла в свой первый финал на профессиональном уровне.

В полуфинале хардовых соревнований серии ITF W25 в Спринге (США) украинка встретилась с россиянкой Марией Кононовой (WTA 1019). Поединок завершился после первых пяти геймов – Конова снялась с матча.

ITF W25 Спринг. Хард. Полуфинал

Юлия Стародубцева (Украина) – Мария Кононова – 4:1, RET., Кононова

Интересно, что до этого турнира, Стародубцева лишь один раз дошла до четвертьфинала на турнирах ITF. В 2016 году это были соревнования в Кишиневе.

Юлия не выступала на профессиональном уровне с 2019 года, играя за университетскую команду в американской студенческой лиге.

В финале турнира в Спринге украинка встретится с победительницей матча Лу Цзя-Цзин – Мария Матеас.