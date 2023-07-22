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  4. Стародубцева – в финале турнира в США. Юлия повесила баранку первой сеяной
ITF
22 июля 2023, 20:15 | Обновлено 22 июля 2023, 20:21
479
7

Стародубцева – в финале турнира в США. Юлия повесила баранку первой сеяной

Юлия в двух сетах обыграла Мэдисон Бренгл

22 июля 2023, 20:15 | Обновлено 22 июля 2023, 20:21
479
7
Стародубцева – в финале турнира в США. Юлия повесила баранку первой сеяной
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) вышла в финал хардового турнира серии ITF W60 в Эвансвилле (США).

В полуфинале соревнований украинка в двух сетах обыграла первую сеяную Мэдисон Бренгл (США, WTA 102) за 1 час и 24 минуты.

ITF W60 Эвансвилл. Хард. 1/2 финала

Мэдисон Бренгл (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) – 5:7, 0:6

Это была первая встреча теннисисток.

Юлия в пятый раз на турнире повесила баранку сопернице в сете (1 в матче с Хлоэ Бэк и 2 в игре с Уитни Осигве, 1 в поединке с Вероникой Мирошниченко).

В финале соревнований украинка встретится с победительницей матча Карман Каур Тханди – Маккартни Кесслер.

Стародубцева в четвертый раз в сезоне сыграет в финале соревнований ITF и в третий раз на турнирах категории W60. На счету украинской теннисистки два одиночных титула.

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Юлия Стародубцева Мэдисон Бренгл ITF Эвансвилл
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Maks23
Красава!
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+2
introvert
Знову повісила бублика, навіть Медісон не пошкодувала. Хижачка)
Хоча завдяки манері носити ракетку на плечі як сокиру це було давно зрозуміло))
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+2
Stanislav Matusevych
Оце вже серйозно. Винести людину, яка завдяки хорошому розумінню гри здатна читати гру суперниць і встигати до атак прямолінійних гарматниць типу Даяни - коштує дорого. Це вже рівень десь кінця першої сотні. Показаний тенісисткою, яка в Турі знаходиться буквально декілька місяців.Цікаво буде побачити Юлю у квалі ЮСО.
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+1
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Александр Науменко
Що не кажіть, а вільна людина відрізняється від совка.
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0
sirjoga
І Юля і Катя повиносили в двох сетах суперниць фавориток, це прекрасно
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