Стародубцева – в финале турнира в США. Юлия повесила баранку первой сеяной

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) вышла в финал хардового турнира серии ITF W60 в Эвансвилле (США).

В полуфинале соревнований украинка в двух сетах обыграла первую сеяную Мэдисон Бренгл (США, WTA 102) за 1 час и 24 минуты.

ITF W60 Эвансвилл. Хард. 1/2 финала

Мэдисон Бренгл (США) [1] – Юлия Стародубцева (Украина) – 5:7, 0:6

Это была первая встреча теннисисток.

Юлия в пятый раз на турнире повесила баранку сопернице в сете (1 в матче с Хлоэ Бэк и 2 в игре с Уитни Осигве, 1 в поединке с Вероникой Мирошниченко).

В финале соревнований украинка встретится с победительницей матча Карман Каур Тханди – Маккартни Кесслер.

Стародубцева в четвертый раз в сезоне сыграет в финале соревнований ITF и в третий раз на турнирах категории W60. На счету украинской теннисистки два одиночных титула.