US Open – жди! Стародубцева повесила две баранки 329-й ракетке в США

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) вышла в 1/4 финала хардового турнира серии ITF W60 в Эвансвилле (США).

Во втором раунде соревнований украинка в двух сетах разгромила Уитни Осигве (США, WTA 329) за 1 час и 5 минут.

ITF W60 Эвансвилл. Хард. 1/8 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Уитни Осигве (США) – 6:0, 6:0

Это была первая встреча теннисисток.

В четвертьфинале турнира Юлия сыграет против победительницы матча Сахая Ямалапалли – Вероника Мирошниченко.

Ранее стало известно о том, что Стародубцева попала в альтернативный список US Open 2023.