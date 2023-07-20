US Open – жди! Стародубцева повесила две баранки 329-й ракетке в США
Украинка разгромила Уитни Осигве за 1 час и 5 минут
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) вышла в 1/4 финала хардового турнира серии ITF W60 в Эвансвилле (США).
Во втором раунде соревнований украинка в двух сетах разгромила Уитни Осигве (США, WTA 329) за 1 час и 5 минут.
ITF W60 Эвансвилл. Хард. 1/8 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Уитни Осигве (США) – 6:0, 6:0
Это была первая встреча теннисисток.
В четвертьфинале турнира Юлия сыграет против победительницы матча Сахая Ямалапалли – Вероника Мирошниченко.
Ранее стало известно о том, что Стародубцева попала в альтернативный список US Open 2023.
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Не зрозумів лише навіщо їздила на турнір в Домінікану, за 2 тижні один виграний матч, у США проходили хардові, можливо поніжитися на сонечку і поєднати приємне з корисним?))
У 1/4 скоріш за все буде кацапка, обов'язково треба пройти.
Питання до експертів, якщо Юля в рейтингу перед юсо скажімо в буде в першій сотні, потрапить на турнір, чи по списку опублікованого цього тижня рейтинг братимуть четвертої сотні.
П.С. на мою суб'єктивну думку, якщо вдало виступатиме, організатори повинні дати дику карту хоча б в кваліфікацію, ще й українка, має бути солідарність, це ж не тварина страхова грати пару з терористкою. Добре, що програли.