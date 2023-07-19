Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
Алексей Крутых и Виталий Сачко попали в альтернативный список
Организаторы US Open опубликовали заявочные списки теннисистов.
В основе Открытого чемпионата США по теннису в 2023 году сыграют пять украинок: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндл.
В квалификации должны сыграть Даяна Ястремская, Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева.
Список возглавила первая ракетка мира Ига Свентек.
У мужчин среди украинцев в альтернативный список попали Виталий Сачко и Алексей Крутых.
US Open 2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября.
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