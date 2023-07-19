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  4. Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
US Open
19 июля 2023, 20:45 |
1511
1

Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023

Алексей Крутых и Виталий Сачко попали в альтернативный список

19 июля 2023, 20:45 |
1511
1
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Организаторы US Open опубликовали заявочные списки теннисистов.

В основе Открытого чемпионата США по теннису в 2023 году сыграют пять украинок: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндл.

В квалификации должны сыграть Даяна Ястремская, Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева.

Список возглавила первая ракетка мира Ига Свентек.

У мужчин среди украинцев в альтернативный список попали Виталий Сачко и Алексей Крутых.

US Open 2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября.

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК (ЖЕНЩИНЫ)

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК (МУЖЧИНЫ)

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US Open 2023 Элина Свитолина Ангелина Калинина Марта Костюк Леся Цуренко Катерина Байндл (Козлова) Даяна Ястремская Катарина Завацкая Юлия Стародубцева Дарья Снигур Алексей Крутых Виталий Сачко
Источник US Open
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India Life
Бассеін трохи посумує без Еліни, але вона туди обов'язково скоро повернеться
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