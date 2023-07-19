Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023

Организаторы US Open опубликовали заявочные списки теннисистов.

В основе Открытого чемпионата США по теннису в 2023 году сыграют пять украинок: Элина Свитолина, Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Катерина Байндл.

В квалификации должны сыграть Даяна Ястремская, Дарья Снигур, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева.

Список возглавила первая ракетка мира Ига Свентек.

У мужчин среди украинцев в альтернативный список попали Виталий Сачко и Алексей Крутых.

US Open 2023 пройдет с 28 августа по 10 сентября.

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК (ЖЕНЩИНЫ)

ЗАЯВОЧНЫЙ СПИСОК (МУЖЧИНЫ)