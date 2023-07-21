Очередная баранка. Стародубцева обыграла россиянку на 60-тысячнике в США
Юлия в двух сетах выиграла у Вероники Мирошниченко
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) вышла в полуфинал хардового турнира серии ITF W60 в Эвансвилле (США).
В четвертьфинале соревнований украинка в двух сетах обыграла представительницу страны 404 Веронику Мирошниченко (WTA 409) за 1 час и 26 минут.
ITF W60 Эвансвилл. Хард. 1/4 финала
Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Вероника Мирошниченко – 7:5, 6:0
Это была первая встреча теннисисток.
Юлия в четвертый раз на турнире повесила баранку сопернице в сете (1 в матче с Хлоэ Бэк и 2 в игре с Уитни Осигве).
В полуфинале турнира Стародубцева сыграет против победительницы матча Мэдисон Бренгл – Нефиса Берберович.
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