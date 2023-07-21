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  4. Очередная баранка. Стародубцева обыграла россиянку на 60-тысячнике в США
ITF
21 июля 2023, 19:39 | Обновлено 21 июля 2023, 19:43
490
3

Очередная баранка. Стародубцева обыграла россиянку на 60-тысячнике в США

Юлия в двух сетах выиграла у Вероники Мирошниченко

21 июля 2023, 19:39 | Обновлено 21 июля 2023, 19:43
490
3
Очередная баранка. Стародубцева обыграла россиянку на 60-тысячнике в США
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 294) вышла в полуфинал хардового турнира серии ITF W60 в Эвансвилле (США).

В четвертьфинале соревнований украинка в двух сетах обыграла представительницу страны 404 Веронику Мирошниченко (WTA 409) за 1 час и 26 минут.

ITF W60 Эвансвилл. Хард. 1/4 финала

Юлия Стародубцева (Украина) [4] – Вероника Мирошниченко – 7:5, 6:0

Это была первая встреча теннисисток.

Юлия в четвертый раз на турнире повесила баранку сопернице в сете (1 в матче с Хлоэ Бэк и 2 в игре с Уитни Осигве).

В полуфинале турнира Стародубцева сыграет против победительницы матча Мэдисон Бренгл – Нефиса Берберович.

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ITF Эвансвилл Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Andrey_1992
топчик, мінус кацапка!
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+1
Sashamar
Росіянка це, мабуть, сильно сказано, скоріш американка з російським паспортом, оскільки з'являтися на турнірах почала тільки позаминулого року і грає виключно в Штатах. Певно, теж десь в Америці вчилась. Але все одно приємно, тим більш взяти під нуль сет у тієї, хто має в доробку 60К і обігравала Сарасуа,  Ребекку Андерсон, Юкі Найто...
Плюс вихід до півфіналу.
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0
Александр Ад
молодець!Ось матч , я думаю,з Бренгл буде справжнім випробуванням для Юлі
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0
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