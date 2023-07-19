Тренировка Динамо снова сорвалась из-за плохой погоды

Продолжается тренировочный сбор киевского «Динамо» в австрийской федеральной земле Каринтия. Во вторник, 18 июля, утром «Динамо» провело тренировку на стадионе возле гостиницы.

Накануне вечером бело-синие не проводили никаких тренировочных занятий из-за непогоды в Санкт-Файте. После жаркого утра вечером в городе прошел очень сильный ливень с усеявшим все поле градом, поэтому было решено поберечь газон и здоровье футболистов.

Во вторник работа началась с насыщенной беговыми упражнениями разминки. После нее голкиперы перешли под руководство Михаила Михайлова, а полевые игроки работали в квадратах.

Сначала это были два квадрата для двух групп, где игроки работали с большой интенсивностью, поэтому работа была разделена на временные интервалы, между которыми игроки могли отдохнуть и отдохнуть. Далее команда усовершенствовала владение мячом и коллективный отбор уже в одном большом квадрате.

Не менее интенсивной получилась игра на четверо импровизированных узких ворот, составленных из тренировочных фишек, в которые нужно было забивать голы двум командам в разных манишках, противостоящих друг другу. Кроме того, команда отрабатывала и тактические элементы, в частности особое внимание было уделено комбинациям в нападении и завершении атак.

В заключительных упражнениях много работы было и у голкиперов. Напоследок полевые игроки отработали удары по воротам, и снова голкиперам пришлось изрядно поработать и продемонстрировать свою реакцию.

Вечером в Санкт-Файте снова бушевала непогода. Команда успела только выйти на разминку, когда снова, как и день назад, начался сильный ливень, который не утихал весь вечер, что сделало невозможным любую работу с мячом.

В среду, 19 июля, в Санкт-Файте состоится товарищеский матч «Динамо» с «Аль-Хилялем».