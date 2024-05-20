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Англия
20 мая 2024, 19:10 | Обновлено 20 мая 2024, 19:23
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1

ОФИЦИАЛЬНО. Арне Слот – новый тренер Ливерпуля

Эпоха Юргена Клоппа на «Энфилде» завершена

20 мая 2024, 19:10 | Обновлено 20 мая 2024, 19:23
1127
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ОФИЦИАЛЬНО. Арне Слот – новый тренер Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

«Ливерпуль» официально сообщил о назначении на пост главного тренера команды Арне Слота. Условия контракта с 45-летним нидерландским специалистом не называются.

Официально Слот возглавит «Ливерпуль» 1 июля текущего года. Сейчас тренер находится в процессе получения британской рабочей визы.

На посту главного тренера «Ливерпуля» Слот заменит Юргена Клоппа, который вчера провел свой прощальный матч во главе «Красных». Немец возглавлял команду с осени 2015 года.

Для Слота «Ливерпуль» станет четвертым клубом в тренерской карьере. Ранее он работал с «Камбууром», «АЗ Алкмаар» и «Фейеноордом».

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Арне Слот Ливерпуль Фейеноорд Юрген Клопп
Олег Дидух Источник: ФК Ливерпуль
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