Источник: в Первой лиге обеспокоены из-за мобилизации – не хватает игроков

По информации журналиста Владимира Зверова, клубы Первой лиги сейчас обеспокоены тем, что в командах может не остаться сильных игроков для проведения нового чемпионата.

Многих футболистов сейчас могут мобилизовать, так как у представителей чемпионата нет бронирования от армии. Более того, такое бронирование есть даже не у всех клубов УПЛ.

Один из президентов Первой лиги сказал Зверову, что не видит смысла тратить деньги на команду, если большинство игроков уйдут по мобилизации.

Одним из вариантов будут выступления молодыми футболистами или представителями детско-юношеских школ.