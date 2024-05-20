Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Первая лига
20 мая 2024, 15:50 |
1352
9

Источник: в Первой лиге обеспокоены из-за мобилизации – не хватает игроков

Клубы пока не знают, как проводить новый сезон

20 мая 2024, 15:50 |
1352
9
Источник: в Первой лиге обеспокоены из-за мобилизации – не хватает игроков
ФК Карпаты

По информации журналиста Владимира Зверова, клубы Первой лиги сейчас обеспокоены тем, что в командах может не остаться сильных игроков для проведения нового чемпионата.

Многих футболистов сейчас могут мобилизовать, так как у представителей чемпионата нет бронирования от армии. Более того, такое бронирование есть даже не у всех клубов УПЛ.

Один из президентов Первой лиги сказал Зверову, что не видит смысла тратить деньги на команду, если большинство игроков уйдут по мобилизации.

Одним из вариантов будут выступления молодыми футболистами или представителями детско-юношеских школ.

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Первая лига Украины российско-украинская война Владимир Зверов
Иван Зинченко Источник: Профутбол Digital
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Комментарии 9
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fedd1979
В такому випадку давайте не будемо дурити один одного, бо воювати і гинути за нас ніхто не має... Як ні - то ні. Тоді слід визнати, що не змогли
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+5
vazazh
НЕ зовсім розумію, чому чоловіка, який працює на фірмі, яка займається фільтрами для очищення питної води (це для прикладу) - мобілізують (а це факт), а бовдура, який в якійсь 1 лізі (ще включить і 2 лігу) гоняє мяча, що взагалі нікого в країні не цікавить (як до речі і УПЛ), отримує гроші за цей "великий" футбол - не мають мобілізувати?  
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Xvalenok03
Неужели нет возможности набрать игроков до 25 лет?
Куда они все подевались?
Столько школ, дублеров, а нетууууууу.
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+3
turist86
А тим що на фронті не вистачає людей - не стурбовані?
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+1
dudigo78
в нас в країні понад 100 тисяч навчених та підготовлених молодих людей, які вміють користуватися зброєю, але якогось хріна вони заброньовані, а воювати за них мають йти футболісти, трактористи, водії, будівельники та ін., які поняття зеленого в зброї не мають, а багато з них ще й мають незадовільний стан здоров'я
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0
Oleg Tetiy
А они не обеспокоенны,что Украины не будет,если не будем воевать с агрессором?
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-1
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