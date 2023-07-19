Товарищеские матчи
19.07.2023 19:00 - : -
Украина. Премьер лига19 июля 2023, 06:51 | Обновлено 19 июля 2023, 06:56
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Динамо – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча
19 июля 2023, 06:51 | Обновлено 19 июля 2023, 06:56
1498
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Киевская команда «Динамо» проводит очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.
19 июля в 19:00 встречаются «Динамо» и саудовский «Аль-Хиляль».
Матч пройдет в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе «Jacques Lemans Arena».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
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Динамо – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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