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Динамо Киев
19.07.2023 19:00 - : -
Аль-Хиляль
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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 06:51 | Обновлено 19 июля 2023, 06:56
1498
0

Динамо – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча

19 июля 2023, 06:51 | Обновлено 19 июля 2023, 06:56
1498
0
Динамо – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

Киевская команда «Динамо» проводит очередной контрольный матч на летних сборах в Австрии.

19 июля в 19:00 встречаются «Динамо» и саудовский «Аль-Хиляль».

Матч пройдет в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе «Jacques Lemans Arena».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Динамо – Аль-Хиляль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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