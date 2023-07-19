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Товарищеские матчи
Динамо Киев
19.07.2023 19:00 – FT 1 : 0
Аль-Хиляль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 21:15 |
4905
1

Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола

Смотрите видеообзор товарищеского матча

19 июля 2023, 21:15 |
4905
1
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
ФК Динамо Киев

19 июля киевский футбольный клуб «Динамо» провел товарищеский матч против саудовского «Аль-Хиляля».

Матч прошел в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе «Jacques Lemans Arena». Игра завершилась минимальной победой украинской команды со счетом 1:0.

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Товарищеский матч. 19 июля

Динамо Киев – Аль-Хиляль – 1:0

Гол: Буяльский, 5

ГОЛ! 1:0 Буяльский, 5 мин

Запись матча:

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Источник Sport.ua
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Ахахахаххаха. Автор топчик із заголовком, красава
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