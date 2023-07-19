Товарищеские матчи
19.07.2023 19:00 – FT 1 : 0
Украина. Премьер лига19 июля 2023, 21:15 |
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Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Смотрите видеообзор товарищеского матча
19 июля 2023, 21:15 |
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19 июля киевский футбольный клуб «Динамо» провел товарищеский матч против саудовского «Аль-Хиляля».
Матч прошел в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия) на стадионе «Jacques Lemans Arena». Игра завершилась минимальной победой украинской команды со счетом 1:0.
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Товарищеский матч. 19 июля
Динамо Киев – Аль-Хиляль – 1:0
Гол: Буяльский, 5
ГОЛ! 1:0 Буяльский, 5 мин
Запись матча:
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