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  4. Динамо – Аль-Хиляль. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
18 июля 2023, 22:06 |
1113
0

Динамо – Аль-Хиляль. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского поединка

18 июля 2023, 22:06 |
1113
0
Динамо – Аль-Хиляль. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В среду, 19 июля, состоится товарищеский поединок, в котором киевское «Динамо» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии. Матч пройдет в городе Санкт-Фрай-ан-дер-Глан (Австрия» на стадионе «Jacques Lemans Arena» и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Встреча с «Аль-Хилялем» станет шестым спаррингом киевлян нынешним летом. Ранее «бело-синие» обыграли румынское «Динамо» Бухарест (4:1), австрийский «Вольфсбергер» (8:0), словенский «Триглав» (9:0) и кипрский «Арис» (4:0). Также киевский клуб сыграл вничью со швейцарским «Янг Бойз» (3:3). «Аль-Хиляль» является самым титулованным клубом Саудовской Аравии. В прошлом сезоне ближайший соперник «Динамо» занял третье место саудовской Про-лиге.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Аль-Хиляль», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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