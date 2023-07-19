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Товарищеские матчи
Динамо Киев
19.07.2023 19:00 – FT 1 : 0
Аль-Хиляль
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Украина. Премьер лига
19 июля 2023, 20:55 | Обновлено 19 июля 2023, 21:15
2605
10

Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль

Победу киевлянам принес результативный удар в начале встречи

19 июля 2023, 20:55 | Обновлено 19 июля 2023, 21:15
2605
10
Нервный спарринг. Динамо с минимальным счетом обыграло Аль-Хиляль
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело очередной спарринг в рамках подготовки к новому сезону. Соперником команды Мирчи Луческу стал «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

Саудиты активно начали встречу, агрессивным прессингом оказывая давление на защитную линию киевского клуба. Но первая же атака «бело-синих» стала результативной: после прохода по правому флангу Тымчик отпасовал мяч Буяльскому, который нанес точный удар. В середине первого тайма едва не удвоил преимущество «Динамо» Ярмоленко, но после его удара мяч попал в перекладину. Было опасно и у ворот киевлян, когда Бущан продемонстрировал реакцию после удара соперника из пределов штрафной.

Стоит отметить что в игре было слишком много пауз, в том числе связанных с апелляциями футболистов и тренеров к арбитру. К тому же, игроки обоих клубов действовали довольно жестко.

В начале второй половины встречи киевляне создали еще один отличный момент для взятия ворот: после прострела Волошина Бенито попал в штангу. Впоследствии нигерийский форвард получил еще один шанс, но его удар головой не достиг цели. После серии замен темп игры снизился, и киевляне довели матч до победного окончания.

Товарищеский матч.

«Динамо» – «Аль-Хиляль» – 1:0

Буяльский (5)

Сидорчук (30), Ярмоленко (58) – Невеш (27), С.Аль-Давсари (47), Аль-Болеахи (58), Кулибали (71)

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 71), Дубинчак (Малыш, 85), Биловар (Сирота, 71), Попов (Дячук, 81), Тымчик (Вивчаренко, 85), Сидорчук (Бражко, 71), Шапаренко (Андриевский, 81), Буяльский (Царенко, 81), Кабаев (Н.Волошин, 28), Ярмоленко (Караваев, 71), Бенито (Ванат, 71).

«Аль-Хиляль»: Аль-Муаюф (Аль-Оваис, 46), Аль-Хамдан, Майкл, Абдулхамид, Аль-Болеахи, Н.Аль-Давсари, С.Аль-Давсари, Каррильо, Кулибали, Милинкович-Савич, Невеш.

Стадион «Jacques Lemans Arena» (Санкт-Фрай-ан-дер-Глан, Австрия)

ДИНАМО – АЛЬ-ХИЛЯЛЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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FunnyCat_____
Как игра ?
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Муґунот Уух
Так Так, что уже приобретение очередной Пердиньи отпразновал?
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0
Tak tak
Так так 
Одни победы на сборах ,точно замахнулись в группу ЛК попасть 
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-7
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