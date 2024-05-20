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  4. Юрий ВАКУЛКО: «Результат действительно не по игре»
Украина. Премьер лига
20 мая 2024, 15:49 |
248
0

Юрий ВАКУЛКО: «Результат действительно не по игре»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Динамо»

20 мая 2024, 15:49 |
248
0
Юрий ВАКУЛКО: «Результат действительно не по игре»
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:3) в матче 29-го тура УПЛ.

– Матч не имел турнирного значения для обеих команд, но получился очень боевым. Это было принципиальное противостояние для «Кривбасса»?

– Я бы так не сказал, ведь для нас важна каждая игра. Мы понимали, что матч ничего не решает. Хотели выйти, показать хороший футбол, получить удовольствие от игры и победить. Но сложилось, как сложилось, к сожалению. Многое решило начало, когда мы пропустили дважды. Это было не очень хорошо для нас, но мы выровняли игру, создали несколько классных моментов. В целом мы неплохо выглядели. Рад за молодых ребят, которые дебютировали в УПЛ за «Кривбасс». Могу их только поздравить.

– Почему во второй половине второго тайма соперник перехватил инициативу?

– Возможно, немножко все как говорится уже «наелись», все же конец сезона. По ходу игры «Динамо» перестраивалось, поэтому в целом было непросто.

– Согласен, что в целом результат не по игре, ведь «Кривбасс», особенно, до 70 минуты, создал больше голевых возможностей?

– Результат действительно не по игре. Здесь больше вопрос к назначению пенальти. Мне кажется, я никогда не видел, чтобы назначали подобный 11-метровый за фол, которого не было. Возможно, если бы не этот эпизод, все сложилось иначе. Что ж, немного не повезло на этот раз.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Юрий Вакулко
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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