Юрий ВАКУЛКО: «Результат действительно не по игре»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Динамо»
Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко прокомментировал поражение от киевского «Динамо» (1:3) в матче 29-го тура УПЛ.
– Матч не имел турнирного значения для обеих команд, но получился очень боевым. Это было принципиальное противостояние для «Кривбасса»?
– Я бы так не сказал, ведь для нас важна каждая игра. Мы понимали, что матч ничего не решает. Хотели выйти, показать хороший футбол, получить удовольствие от игры и победить. Но сложилось, как сложилось, к сожалению. Многое решило начало, когда мы пропустили дважды. Это было не очень хорошо для нас, но мы выровняли игру, создали несколько классных моментов. В целом мы неплохо выглядели. Рад за молодых ребят, которые дебютировали в УПЛ за «Кривбасс». Могу их только поздравить.
– Почему во второй половине второго тайма соперник перехватил инициативу?
– Возможно, немножко все как говорится уже «наелись», все же конец сезона. По ходу игры «Динамо» перестраивалось, поэтому в целом было непросто.
– Согласен, что в целом результат не по игре, ведь «Кривбасс», особенно, до 70 минуты, создал больше голевых возможностей?
– Результат действительно не по игре. Здесь больше вопрос к назначению пенальти. Мне кажется, я никогда не видел, чтобы назначали подобный 11-метровый за фол, которого не было. Возможно, если бы не этот эпизод, все сложилось иначе. Что ж, немного не повезло на этот раз.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер победил британца в битве за титул абсолютного чемпиона хевивейта
Наставник выступает против VAR