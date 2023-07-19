Источник: новым партнером Роналду в Аль-Насре стал бразилец из Ман Юнайтед
В минувшем сезоне Алекс Теллес выступал на правах аренды в «Севилье»
Бразильский футболист Алекс Теллес перешел из английского клуба «Манчестер Юнайтед» в саудовский «Аль-Наср», информирует инсайдер Фабрицио Романо.
30-летний левый защитник стал партнером по команде для звездного португальца Криштиану Роналду.
«Манчестер Юнайтед» за трансфер получит 4 млн фунтов стерлингов плюс бонусы.
Бразилец будет зарабатывать 7 млн фунтов стерлингов за сезон плюс бонусы.
В минувшем сезоне Алекс Теллес выступал на правах аренды в «Севилье» – суммарно отыграл 38 матчей, без забитых голов.
EXCL: Alex Telles to Al Nassr, done deal and here we go! Agreement ready after deal revealed earlier today 🟡🔵🇸🇦— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2023
Understand Manchester United will receive £4m fixed fee plus add-ons.
Told salary will be 7m net per season plus add-ons.
Exclusive story confirmed. 🔴✔️ pic.twitter.com/JajFzqSrUq
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