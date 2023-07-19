Источник: новым партнером Роналду в Аль-Насре стал бразилец из Ман Юнайтед

Бразильский футболист Алекс Теллес перешел из английского клуба «Манчестер Юнайтед» в саудовский «Аль-Наср», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

30-летний левый защитник стал партнером по команде для звездного португальца Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» за трансфер получит 4 млн фунтов стерлингов плюс бонусы.

Бразилец будет зарабатывать 7 млн фунтов стерлингов за сезон плюс бонусы.

В минувшем сезоне Алекс Теллес выступал на правах аренды в «Севилье» – суммарно отыграл 38 матчей, без забитых голов.