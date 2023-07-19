Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: новым партнером Роналду в Аль-Насре стал бразилец из Ман Юнайтед
Другие новости
19 июля 2023, 05:41 | Обновлено 19 июля 2023, 06:19
137
0

Источник: новым партнером Роналду в Аль-Насре стал бразилец из Ман Юнайтед

В минувшем сезоне Алекс Теллес выступал на правах аренды в «Севилье»

19 июля 2023, 05:41 | Обновлено 19 июля 2023, 06:19
137
0
Источник: новым партнером Роналду в Аль-Насре стал бразилец из Ман Юнайтед
Twitter. Алекс Теллес

Бразильский футболист Алекс Теллес перешел из английского клуба «Манчестер Юнайтед» в саудовский «Аль-Наср», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

30-летний левый защитник стал партнером по команде для звездного португальца Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» за трансфер получит 4 млн фунтов стерлингов плюс бонусы.

Бразилец будет зарабатывать 7 млн фунтов стерлингов за сезон плюс бонусы.

В минувшем сезоне Алекс Теллес выступал на правах аренды в «Севилье» – суммарно отыграл 38 матчей, без забитых голов.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кшиштоф Пентек подписал контракт с турецким клубом
Источник: Рудько покинет Лех, он будет тренироваться не с Металлистом
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона арендовала хавбека Барселоны. Новый партнер Цыганкова
Алекс Теллес Криштиану Роналду трансферы трансферы АПЛ Аль-Наср Эр-Рияд Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо Севилья
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
Волейбол | 18 июля 2023, 16:38 24
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова
Бунт в сборной по волейболу: Крастиньш отчислил Щиткова

Sport.ua из собственных источников получил информацию о развитии конфликта в сборной по волейболу

Источник: Жорди Альба подпишет контракт с Интер Майами
Футбол | 18 июля 2023, 21:29 2
Источник: Жорди Альба подпишет контракт с Интер Майами
Источник: Жорди Альба подпишет контракт с Интер Майами

Еще одной целью клуба из Майами является Луис Суарес из Уругвая

В Шахтере назвали соперника в последнем спарринге перед стартом УПЛ
Футбол | 18.07.2023, 22:23
В Шахтере назвали соперника в последнем спарринге перед стартом УПЛ
В Шахтере назвали соперника в последнем спарринге перед стартом УПЛ
Аякс – Шахтер – 3:0. Пожар в защите горняков. Видео голов и обзор матча
Футбол | 18.07.2023, 17:55
Аякс – Шахтер – 3:0. Пожар в защите горняков. Видео голов и обзор матча
Аякс – Шахтер – 3:0. Пожар в защите горняков. Видео голов и обзор матча
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Футбол | 18.07.2023, 15:18
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Еще одна легенда Барселоны может присоединиться к Месси в Интер Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ждем санкции от УЕФА. Два клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф
Ждем санкции от УЕФА. Два клуба из Крыма впервые сыграли в чемпионате рф
17.07.2023, 02:23 2
Футбол
На Крымском мосту произошли взрывы, один из пролетов обрушен
На Крымском мосту произошли взрывы, один из пролетов обрушен
17.07.2023, 07:35 8
Война
Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»
Новак ДЖОКОВИЧ – о разбитой ракетке: «Это был момент разочарования»
17.07.2023, 11:45 7
Теннис
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
Тоттенхэм принял решение по поводу будущего Кейна
17.07.2023, 21:59 4
Футбол
Гераскевич единственный проголосовал за исключение Бубки из исполкома НОК
Гераскевич единственный проголосовал за исключение Бубки из исполкома НОК
17.07.2023, 09:53 30
Другие виды
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
ПСЖ предложил Манчестер Сити грандиозный обмен
17.07.2023, 21:09 8
Футбол
ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»
ДЖОКОВИЧ: «У Алькараса есть лучшие элементы от меня, Рафы и Роджера»
17.07.2023, 07:20
Теннис
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
Брат Николая Матвиенко играет за крымский Севастополь
17.07.2023, 20:31 149
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем